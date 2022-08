La Chine bloque les sanctions de l’ONU contre le dirigeant extrémiste pakistanais

NATIONS UNIES (AP) – La Chine a bloqué mercredi l’imposition de sanctions de l’ONU demandées par les États-Unis et l’Inde contre le chef adjoint de Jaish-e-Mohammad, un groupe extrémiste basé au Pakistan désigné par les Nations Unies comme une organisation terroriste.

Abdul Rauf Azhar fait l’objet de sanctions américaines depuis décembre 2010 pour avoir agi pour ou au nom du groupe, connu sous le nom de JEM. L’Inde affirme qu’Azhar a été impliqué dans la planification et l’exécution de nombreuses attaques terroristes, notamment le détournement d’un avion d’Indian Airlines en 1999, l’attaque de 2001 contre le Parlement indien et l’attaque de 2016 contre la base de l’armée de l’air indienne à Pathankot.

En juin, la Chine a suspendu l’ajout d’Abdul Rehman Makki, chef adjoint d’un autre groupe pakistanais proscrit par l’ONU, Lashkar-e-Taiba, à la liste noire de l’ONU. Makki fait l’objet de sanctions américaines depuis novembre 2010, et l’Inde affirme qu’il a participé à la collecte de fonds, au recrutement et à la radicalisation des jeunes pour qu’ils recourent à la violence et à la planification d’attentats, notamment à Mumbai en 2008.

Selon l’agence pakistanaise de lutte contre le terrorisme, le gouvernement a interdit plus de 65 groupes militants, dont Jaish-e-Mohammad et Lashkar-e-Taiba.

“Nous avons mis en attente car nous avons besoin de plus de temps pour étudier l’affaire”, a déclaré le porte-parole de la mission chinoise de l’ONU, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement.

Il a déclaré que le comité de surveillance des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU autorise les “retenues” sur les personnes proposées pour des sanctions, “et il y a eu un certain nombre de retenues similaires par les membres du comité sur les demandes d’inscription”.

Un porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies, qui n’était pas non plus autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré que les États-Unis “respectaient le besoin des autres pays de vérifier” que les personnes proposées pour des sanctions atteignent leur seuil de preuves requises pour justifier leur mise en examen. Liste noire des sanctions de l’ONU.

“Nous croyons fermement en l’importance du comité, qui est d’empêcher et de tenir l’Etat islamique, al-Qaïda et leurs affiliés responsables de leurs activités illicites”, a déclaré le porte-parole américain. “En outre, les États-Unis apprécient la coopération avec nos partenaires du Conseil de sécurité pour utiliser efficacement cet outil de manière apolitique pour empêcher les terroristes d’exploiter l’ordre mondial pour commettre leurs méfaits.”

Edith M. Lederer, Associated Press