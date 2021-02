Un par un, les participants au salon de discussion ont pris le microphone numérique pendant que des milliers de personnes écoutaient tranquillement. Un Chinois a déclaré qu’il ne savait pas s’il fallait croire les informations répandues sur les camps de concentration pour musulmans dans la région extrême ouest du Xinjiang. Puis une femme ouïghoure a pris la parole, expliquant calmement qu’elle était certaine de l’existence des camps parce que ses proches faisaient partie des internés. Un homme de Taiwan est intervenu pour inciter à la compréhension de tous les côtés, tandis qu’un autre de Hong Kong a félicité la femme pour son courage à se manifester. Ce fut un moment rare de dialogue transfrontalier avec des personnes sur le continent chinois, qui sont généralement séparées du reste du monde en ligne par le grand pare-feu. Pendant une courte période, ils ont trouvé un forum ouvert sur l’application de médias sociaux, Clubhouse, pour discuter de sujets litigieux, sans les contraintes habituelles de l’Internet étroitement contrôlé du pays. Lundi soir, l’inévitable s’est produit: les censeurs chinois ont emménagé. De nombreux utilisateurs du continent ont signalé avoir reçu des messages d’erreur lorsqu’ils ont essayé d’utiliser la plate-forme. Certains ont déclaré qu’ils ne pouvaient accéder à l’application qu’en passant par la frontière numérique à l’aide d’un VPN ou d’un réseau privé virtuel. En quelques heures, plus d’un millier d’utilisateurs s’étaient connectés pour entendre une discussion sur l’interdiction dans un salon de discussion intitulé « Walled off, and now what? » Pour de nombreux utilisateurs en Chine continentale, il s’agissait d’une brève fenêtre sur un réseau social sans entraves. Sous la direction du dirigeant chinois, Xi Jinping, le gouvernement a intensifié ses efforts pour affirmer un contrôle numérique presque total sur ce que ses citoyens lisent et disent en ligne. Les commentateurs payés par le gouvernement et les trolls nationalistes inondent fréquemment les médias sociaux chinois de propagande et de messages au vitriol qui rendent difficile les discussions ouvertes et publiques sur des sujets jugés sensibles par le gouvernement.

«Ce n’était qu’une question de temps», a déclaré Alex Su, 30 ans, rédacteur en chef d’une start-up technologique à Pékin, lors d’un entretien téléphonique.

Mme Su a ajouté qu’au cours de son bref passage au Clubhouse, elle avait été particulièrement émue par une conversation dans laquelle les Ouïghours racontaient des histoires personnelles de discrimination au Xinjiang. «C’est vraiment le genre d’informations auxquelles nous n’avons généralement pas accès sur le continent», a déclaré Mme Su. On ne sait pas combien d’utilisateurs chinois continentaux étaient enregistrés sur Clubhouse. Bien qu’elle ait été débloquée, l’application n’était disponible que sur le système d’exploitation d’Apple, ce qui la mettait hors de portée pour la grande majorité des Chinois qui utilisent Android. Les utilisateurs ont dû quitter l’App Store d’Apple en Chine pour télécharger Clubhouse.

L’application est également sur invitation uniquement, ce qui a incité un petit marché noir pour les codes d’invitation à émerger ces derniers jours. Avant que l’application ne soit bloquée, le prix courant d’un code pouvait atteindre 300 yuans, soit environ 46 dollars. Cela n’a pas empêché des milliers d’utilisateurs chinois de se rendre sur la plate-forme, qui propose des salles de discussion audio qui disparaissent à la fin des conversations. Ces derniers jours, plusieurs salons de discussion en langue chinoise ont été remplis à la capacité de 5 000 utilisateurs. Certains ont déclaré qu’ils se connectaient depuis le continent, tandis que d’autres se sont identifiés comme des Chinois basés à l’étranger. Beaucoup ont dit qu’ils venaient de Hong Kong et de Taiwan. Apparemment, tous les sujets de la liste noire de censure de la Chine avaient été débattus. Dans un salon de discussion, les participants ont débattu des dirigeants chinois responsables de la répression de la place Tiananmen en 1989. Dans un autre, les utilisateurs ont partagé leurs expériences de leurs rencontres avec la police chinoise et les responsables de la sécurité. Dans un troisième, les participants se sont assis en silence alors qu’ils pleuraient le premier anniversaire du décès de Li Wenliang, le médecin qui a été réprimandé pour avoir mis en garde contre le coronavirus à Wuhan, en Chine. Il est mort de la même maladie et sa mort a poussé le hashtag «liberté d’expression» à se répandre largement sur les réseaux sociaux chinois. La popularité soudaine de l’application en Chine avait incité beaucoup de gens à se demander combien de temps le gouvernement laisserait le parti durer. Les entreprises de médias sociaux opérant en Chine doivent garder un œil sur l’identité des utilisateurs, partager des données avec la police et adhérer à des directives de censure strictes. La plupart des principaux sites d’information et applications de médias sociaux occidentaux comme Twitter, Facebook et Instagram sont purement et simplement bloqués en Chine, et les VPN sont de plus en plus difficiles d’accès sur le continent. Les plateformes de médias sociaux locales qui sont autorisées en Chine, comme WeChat et Weibo, sont étroitement réglementées et surveillées par des censeurs. « Clubhouse est exactement ce que les censeurs chinois ne veulent pas voir dans la communication en ligne – une conversation massive et libre dans laquelle les gens parlent ouvertement », a déclaré Xiao Qiang, fondateur de China Digital Times, un site Web qui suit les contrôles Internet chinois. «C’est aussi un rappel que lorsqu’il y a une opportunité, de nombreux Chinois ont désespérément besoin de se parler et d’entendre différents points de vue.»