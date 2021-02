La Chine bloque BBC World News après que le Royaume-Uni a révoqué la licence de CGTN

LONDRES – Il y avait une chaîne de télévision de moins sur laquelle les 1,4 milliard de Chinois pouvaient se connecter pendant ce nouvel an chinois après que le pays ait interdit à la BBC de diffuser à ses citoyens.

L’Administration nationale chinoise de la radio et de la télévision a déclaré vendredi qu’elle ne permettrait pas à BBC World News de continuer à être diffusée en Chine et à Hong Kong. Il a accusé la BBC de ne pas avoir satisfait à l’exigence voulant que les informations soient véridiques et justes, et l’a accusée de porter atteinte aux intérêts nationaux de la Chine.

La BBC a déclaré dans un communiqué: « La BBC est le diffuseur d’information international le plus fiable au monde et rend compte des reportages dans le monde de manière équitable, impartiale et sans crainte ni faveur. »

Il a ajouté: « Nous sommes déçus que les autorités chinoises aient décidé de suivre cette voie. »

La BBC a récemment couvert un certain nombre de questions sensibles en Chine, y compris son traitement du peuple minoritaire ouïghour dans la province chinoise du Xinjiang.

Le 2 février, la BBC a rendu compte des allégations de viol et de torture de femmes dans des camps de «rééducation» pour Ouïghours. Le gouvernement chinois a déclaré à la BBC que les allégations étaient « totalement infondées ». Il a déclaré que les «centres» du Xinjiang sont conçus pour lutter contre l’extrémisme et développer les compétences professionnelles des Ouïghours.

Sur le coronavirus, la BBC a diffusé en décembre des images de ce qui semblait être des personnes agressivement emmenées pour être testées par les autorités. Il s’est également demandé si les chiffres des décès de la Chine pouvaient être fiables.

La Chine a critiqué la BBC pour ses reportages sur le Xinjiang et le coronavirus. L’ambassade de Chine à Londres n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNBC, mais le gouvernement chinois affirme que sa réponse au virus a été rapide et efficace.

Tim Davie, le chef de la BBC, a riposté samedi à la décision de la Chine, affirmant que « la liberté des médias compte ».

Le directeur général du diffuseur dit sur Twitter que les derniers développements sont «profondément préoccupants» et a fait valoir que la BBC devrait pouvoir faire ses reportages «sans crainte ni faveur».

Il a ajouté: « Il est très préoccupant de voir nos journalistes limités et leur travail restreint ».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré jeudi que la décision de la Chine d’interdire BBC World News en Chine continentale était une « restriction inacceptable » de la liberté des médias.

« La Chine a certaines des restrictions les plus sévères sur les libertés des médias et d’Internet à travers le monde, et cette dernière étape ne fera que nuire à la réputation de la Chine aux yeux du monde », a-t-il déclaré sur Twitter. CNBC a contacté l’ambassade de Chine à Londres pour obtenir ses commentaires.

Le Club des correspondants étrangers de Chine, une association professionnelle de journalistes basés à Pékin, s’est dit préoccupé par les raisons invoquées par l’Administration nationale de la radio et de la télévision chinoise pour l’interdiction de la BBC, y compris l’accusation selon laquelle les émissions de la BBC ont porté atteinte aux intérêts nationaux de la Chine et sapé la Chine. unité nationale.

La FCCC a déclaré qu’elle pensait qu’un tel langage était « destiné à envoyer un avertissement aux médias étrangers opérant en Chine qu’ils pourraient faire face à des sanctions si leurs reportages ne suivent pas la ligne du parti chinois concernant le Xinjiang et d’autres régions de minorités ethniques ».

Un employé de la BBC, qui a demandé à rester anonyme en raison de la nature sensible de la discussion, a déclaré à CNBC qu’il était « évidemment préoccupant pour le public là-bas qu’un service de presse neutre soit parti ».

Pendant ce temps, Matthew Brennan, un analyste technologique basé en Chine, a déclaré à CNBC que le blocage était une honte, mais pas sans surprise.