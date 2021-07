La Chine battra les États-Unis dans la guerre contre Taïwan, laissant l’Australie se battre seule contre Pékin

L’AUSTRALIE pourrait se retrouver seule face à la Chine si la guerre avec les États-Unis éclate à Taïwan, a prévenu un ancien général.

L’ancien général Jim Molan a fait cette déclaration après avoir affirmé que les récents jeux de guerre dans le Pacifique Sud indiquaient que l’armée américaine serait très probablement vaincue en cas de conflit à grande échelle.

Jim Molan a averti que l’Australie devrait se défendre dans une guerre potentielle sans l’aide des États-Unis Crédit : Getty

Cela est arrivé alors que la Chine menait des jeux de guerre à Taïwan dans une démonstration de force à l’ouest

Molan 71, a déclaré: « Les Américains sont sous une forme plutôt grossière – ils ont eu leurs ars** remis », – en référence à la puissance perçue présentée par l’armée chinoise.

« Ils ont été battus dans cette série de jeux de guerre. »

« Si les Américains entrent et essaient d’attaquer Taïwan et qu’ils perdent – et il y a une bonne probabilité qu’ils le fassent – alors nous [Australia] sont seuls, a-t-il ajouté.

La Chine a conclu aujourd’hui ses derniers exercices de ronde alors qu’elle s’entraînait à « envahir Taïwan ».

Lors de leur dernier exercice, ils ont testé des débarquements d’assaut et des exercices de contrôle des îles dans le but de préparer le pays à préparer ses soldats en cas d’insurrection à Taïwan, rapportent les médias d’État chinois.

Cela survient un mois après que la Chine a promis d’envahir Taïwan si elle cherche à obtenir l’indépendance, le porte-parole du ministère chinois de la Défense avertissant que toute tentative d’accession à l’indépendance signifierait une « guerre ».

Et maintenant Molan qui, agissant maintenant en tant que sénateur libéral, a affirmé que la Chine reste la « menace la plus dangereuse pour l’existence » de l’Australie au milieu de son emprise croissante sur le monde oriental.

Les jeux de guerre à Taïwan ont été menés alors que la Chine pratiquait « l’invasion de Taïwan »

Molan croyait que cela montrait les capacités de l’armée chinoise

Bien qu’il ait soutenu son ancienne force de défense australienne « brillante et intelligente », qui compte maintenant environ 85 000 personnes à temps plein, il a déclaré qu’elle ne serait pas assez forte pour vaincre l’Armée populaire de libération si un conflit devait éclater.

« L’ADF est si petit… il ne durera pas plus de quelques jours », a déclaré Molan.

« Il ne peut pas se battre assez fort. Ce n’est pas assez grand, il n’a pas la masse pour défendre ce pays.

« Même dans 10 ans, nous aurons une armée qui n’est pas encore assez meurtrière. »

Le sénateur Molan a également déclaré que « la guerre est plus probable que la plupart des gens ne sont prêts à l’admettre », mais a nié que la Chine serait susceptible d’envahir l’Australie.

« Je ne crois pas que nous serons attaqués. L’objectif de la Chine n’est pas nous. L’objectif de la Chine est l’Amérique », a déclaré Molan.

Son avertissement est venu alors que la Chine se vantait aujourd’hui de ses propres capacités de guerre – suggérant que les États-Unis tentent de contenir la puissance militaire de la Chine dans la région.

Récemment, les États-Unis ont envoyé un navire de guerre dans le détroit de Taïwan et ont organisé un exercice en mer de Chine méridionale cette semaine.

Selon les experts, cette décision était une tentative de contenir la Chine politiquement et militairement, a rapporté le Global Times.

Dans un communiqué publié jeudi, le colonel principal Shi Yi a déclaré que le commandement du théâtre oriental de l’APL avait suivi et surveillé la trajectoire du destroyer lance-missiles USS Benfold.

Il a ajouté que les provocations montrent que l’Amérique est le plus grand destructeur de la paix et de la stabilité – ainsi qu’un risque pour la sécurité dans le détroit de Taiwan.