La Chine bascule dans la déflation alors que Pékin lutte pour relancer la demande – National

Le secteur de la consommation chinois est tombé dans la déflation et les prix à la sortie des usines ont prolongé leur baisse en juillet, alors que la deuxième économie mondiale luttait pour relancer la demande et que la pression montait sur Pékin pour qu’il libère des mesures de relance plus directes.

L’inquiétude monte à l’idée que la Chine entre dans une ère de croissance économique beaucoup plus lente, semblable à la période des «décennies perdues» du Japon, qui a vu les prix à la consommation et les salaires stagner pendant une génération, un contraste frappant avec l’inflation rapide observée ailleurs.

La reprise post-pandémique de la Chine a ralenti après un démarrage rapide au premier trimestre, la demande intérieure et étrangère s’étant affaiblie et une vague de politiques de soutien à l’économie n’ayant pas réussi à soutenir l’activité.

L’indice des prix à la consommation (IPC) a chuté de 0,3% en glissement annuel en juillet, a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques (NBS), par rapport à l’estimation médiane d’une baisse de 0,4% dans un sondage Reuters. Il s’agit de la première baisse depuis février 2021.

L’indice des prix à la production (IPP) a diminué pour un 10e mois consécutif, en baisse de 4,4 % et plus rapidement que la baisse prévue de 4,1 %.

La Chine est la première économie du G20 à faire état d’une baisse des prix à la consommation d’une année sur l’autre depuis la dernière lecture négative de l’IPC global du Japon en août 2021 et la faiblesse ajoute aux inquiétudes concernant l’impact sur les affaires des principaux partenaires commerciaux.

« Pour la Chine, la divergence entre l’industrie manufacturière et les services est de plus en plus apparente, ce qui signifie que l’économie va croître à deux vitesses dans le reste de 2023, d’autant plus que le problème de l’immobilier réapparaît », a déclaré Gary Ng, économiste senior Asie-Pacifique chez Natixis. . « Cela montre également que le rebond économique plus lent que prévu de la Chine n’est pas assez fort pour compenser la faiblesse de la demande mondiale et faire monter les prix des matières premières. »

Les données arrivent un jour après que les chiffres du commerce aient montré que les exportations et les importations se sont effondrées en juillet et font suite à une série de rapports sur davantage de problèmes de dette dans le secteur immobilier géant de la Chine. Les consommateurs et les entreprises inquiets accumulent des liquidités plutôt que de les dépenser ou de les investir, malgré la baisse des taux d’intérêt.

Les actions asiatiques étaient sur la défensive mercredi alors que les données sur les prix chinois confirmaient que sa reprise économique s’essoufflait.

Les prix anémiques de la Chine contrastent fortement avec l’inflation paralysante que la plupart des autres grandes économies ont connue, ce qui a forcé les banques centrales ailleurs à augmenter rapidement les taux d’intérêt.

Cependant, certains signes indiquent que l’inflation mondiale pourrait atteindre un pic et, dans certains cas, s’inverser. Le Brésil a abaissé la semaine dernière ses taux d’intérêt pour la première fois en trois ans dans un contexte inflationniste plus favorable.

Pékin a fixé un objectif d’inflation à la consommation d’environ 3 % cette année, ce qui serait en hausse par rapport aux 2 % enregistrés en 2022, et pour l’instant, les autorités minimisent les inquiétudes concernant la déflation.

Liu Guoqiang, vice-gouverneur de la banque centrale, a déclaré le mois dernier qu’il n’y aurait pas de risque déflationniste en Chine au second semestre, mais a noté que l’économie avait besoin de temps pour revenir à la normale après la pandémie.

La chute de l’IPC de la Chine en juillet a été principalement causée par une accélération de la baisse des prix du porc à 26 contre 7,2 % en raison d’une combinaison de faible consommation à une époque d’approvisionnement abondant. D’un mois à l’autre, l’IPC a en fait augmenté de 0,2 %, défiant les attentes d’une baisse, en raison d’une augmentation des voyages de vacances.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’alimentation et du carburant, a augmenté à 0,8 % en glissement annuel, contre 0,4 % en juin.

Cela suggère que les comparaisons avec le Japon pourraient être prématurées, selon certains analystes.

Xia Chun, économiste en chef chez Yintech Investment Holdings à Hong Kong, s’attend à ce que la déflation en Chine dure de six à douze mois, mais ne suivra pas l’histoire du Japon, où la stagnation des prix a persisté pendant une grande partie des deux dernières décennies.

Au cours des dernières semaines, les décideurs ont annoncé des mesures pour stimuler les ventes de voitures et d’appareils électroménagers tandis que certaines villes ont assoupli les restrictions immobilières, mais certains acteurs du marché affirment qu’une relance plus décisive est nécessaire.

Les investisseurs attendent avec impatience que les décideurs politiques injectent des mesures de relance après la puissante réunion du Politburo le mois dernier, le marché boursier étant principalement déçu par le manque d’action concrète.

« Les marchés et les entreprises devraient s’habituer à la » nouvelle normalité « dans laquelle le gouvernement chinois évitera de déployer de grandes mesures de relance », a déclaré Tommy Wu, économiste principal à la Commerzbank.

« Au lieu de cela, des mesures de relance ciblées seront mises en œuvre et la plupart des mesures politiques se concentreront sur l’offre », a déclaré Wu.