La réaction de colère de l’Australie à un mème montrant l’un de ses soldats tenant un enfant afghan à la pointe d’un couteau, partagée par un diplomate chinois, est une tentative de détourner l’attention du public de ses crimes de guerre, a déclaré l’ambassade de Chine à Canberra.

Les autorités australiennes ont contacté l’ambassadeur chinois lundi pour se plaindre du tweet, mais il a réfuté toutes les accusations comme « injustifié » et «Absolument inacceptable», a déclaré l’ambassade dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

La rage et le rugissement de certains politiciens et médias australiens ne sont rien d’autre qu’une mauvaise lecture et une réaction excessive au tweet de M. Zhao.