Les médias chinois ont averti que les ménages et les travailleurs australiens «souffriraient de difficultés économiques» car Pékin achèterait moins de charbon australien.

Le charbon est la deuxième plus grande exportation de l’Australie après le minerai de fer, rapportant 70 milliards de dollars l’année dernière – et La Chine est le deuxième client après le Japon.

Mais un article paru lundi dans le journal contrôlé par l’État Global Times a averti que la Chine renforçait ses relations commerciales avec d’autres grands producteurs de charbon, notamment la Russie, la Mongolie et l’Indonésie, alors que les tensions avec Pékin s’intensifiaient.

Les médias chinois ont averti que les ménages et les travailleurs australiens «souffriraient de difficultés économiques» car Pékin achèterait moins de charbon australien. Sur la photo: mineurs de charbon australiens

Le charbon est chargé sur les navires au port de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud en juin

« Si Canberra refuse obstinément de rétablir les liens avec la Chine, les entreprises australiennes pourraient perdre davantage de sa part de marché au profit de sociétés concurrentes d’autres pays », prévient l’article.

L’éditorial a déclaré que « les travailleurs et les ménages australiens [are] prêt à souffrir plus durement de la souffrance économique ».

En octobre, les sociétés minières australiennes ont confirmé que les acheteurs chinois demandaient des reports alors que Pékin faisait pression sur eux pour trouver d’autres fournisseurs.

Ce mois-là, seuls 33 navires charbonniers australiens sont partis pour la Chine, contre 124 en juin, selon mining.com.

Mais les départs totaux n’étaient que légèrement inférieurs à ceux de septembre et les analystes estiment que cela est dû au fait que les entreprises australiennes ont vendu plus sur d’autres marchés, notamment le Japon, la Corée du Sud et l’Inde.

Cela intervient alors que la Chine interdit les importations d’un sixième fournisseur de viande australien sans donner de raison.

La société de viande du Queensland Meramist, basée à Caboolture, a été inscrite sur la liste noire lundi par l’Administration générale des douanes de Chine.

En mai, la Chine a interdit quatre des plus grands transformateurs de viande d’Australie en raison de problèmes d’étiquetage et de certificats sanitaires et, en août, a suspendu les importations d’une cinquième usine.

Un réfrigérateur affichant du bœuf d’Australie en vente dans un supermarché de Pékin le mois dernier

Les analystes ont accusé Pékin d’utiliser le commerce comme une « arme d’État » pour faire pression sur l’Australie afin qu’elle devienne plus amicale avec la Chine.

Les relations entre les nations se sont rapidement détériorées depuis que Scott Morrison a appelé à une enquête sur les origines du coronavirus qui a été identifié l’année dernière dans la ville chinoise de Wuhan avant de se propager dans le monde, causant 1,5 million de morts.

Le mois dernier Pékin a imposé un tarif de 212 pour cent sur le vin australien et a freiné les exportations australiennes de homard et de charbon dans les ports chinois.

Dimanche, Pékin a affirmé que le coronavirus aurait pu se reproduire en dehors de la Chine et se rendre sur un marché humide de Wuhan via des exportations d’aliments surgelés de pays dont l’Australie.

Un article du journal Global Times contrôlé par le gouvernement a déclaré que l’idée que le virus avait été importé sur le marché humide de Huanan l’année dernière « ne peut être exclue » – bien qu’il ait admis qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui.

Pékin pousse la théorie depuis octobre, lorsque des experts retraçant une épidémie dans la ville de Qingdao ont trouvé des échantillons vivants de coronavirus sur des paquets de morue congelée importée.

Des clients achètent de la viande sur un marché à Shenyang, dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine

Des cas de coronavirus ont été signalés pour la première fois à Wuhan en décembre avant de se propager rapidement dans le monde entier, provoquant 1,5 million de décès. Sur la photo: contrôles de température à Guangzhou en janvier

Les scientifiques occidentaux disent que la théorie est « hautement spéculative » et pensent qu’il est beaucoup plus probable que la maladie soit transmise des chauves-souris à une autre espèce animale, puis aux humains à Wuhan.

Dans un article distinct dimanche, le même journal a affirmé L’Australie – un proche allié des États-Unis – a été « le pion de la stratégie régionale américaine ces dernières années » et a photographié un dessin animé d’un kangourou projetant l’ombre d’un aigle, l’emblème national de l’Amérique.

Tentant de mettre en doute l’idée que Covid-19 est originaire de Wuhan, le Global Times a déclaré que des produits de la chaîne du froid étaient importés dans la ville de plusieurs pays, notamment des « produits carnés du Brésil et d’Allemagne … steak australien, cerises chiliennes et fruits de mer équatoriens. ».

Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré en octobre que des tests de laboratoire avaient confirmé que Covid-19 pouvait survivre longtemps sur des emballages d’aliments surgelés.

Yang Zhanqiu, expert en pathologie à l’Université de Wuhan, a déclaré au Global Times que la découverte avait rendu possible l’importation initiale du virus en Chine.

«L’idée ne nous a jamais traversé l’esprit auparavant. Mais maintenant, il semble plausible que le virus ait été importé à Wuhan via des produits importés de la chaîne du froid », a-t-il déclaré.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le virus pouvait «survivre longtemps dans des conditions d’entreposage frigorifique», mais les exemples sont «rares et isolés».

Le Global Times a déclaré que depuis juillet, 40 cas de coronavirus ont été découverts sur les importations de la chaîne du froid, y compris sur le bœuf importé.

L’article cite un vendeur local disant que la plupart des aliments surgelés vendus au marché de fruits de mer de Huanan sont importés de l’étranger.

«Les produits fabriqués en Chine sont propres. Je ne suis pas sûr des produits importés », a déclaré le vendeur.

L’article énumère également des données douanières qui montrent que le Hubei, la province qui contient Wuhan, a enregistré une augmentation de 174% des importations de produits congelés en 2019 par rapport à l’année précédente.

Cependant, les auteurs ont admis qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer la théorie selon laquelle le virus a commencé en dehors de la Chine.

Biejing a affirmé que le coronavirus aurait pu se reproduire en dehors de la Chine et se rendre sur un marché humide à Wuhan (photo) via des importations d’aliments surgelés en provenance d’autres pays, dont l’Australie

Un expert anonyme aurait déclaré: « Théoriquement, il est possible que le coronavirus d’autres pays ait provoqué l’épidémie précoce à Wuhan, mais nous manquons de preuves. »

La Chine cite les emballages d’aliments surgelés comme un risque Covid-19 et a intensifié les inspections même si l’Organisation mondiale de la santé affirme que ni les aliments ni les emballages ne sont une voie de transmission connue.

Les relations entre Canberra et Pékin ont atteint un nouveau creux la semaine dernière lorsque le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclenché la fureur en tweetant une maquette d’image d’un creuseur menaçant de tuer un enfant afghan après un rapport alléguant que les troupes australiennes auraient commis des crimes de guerre.

M. Morrison a qualifié cette image de « répugnante » et a exigé des excuses – mais Pékin a refusé et mardi le journal du parti communiste The Global Times a partagé une nouvelle image du même artiste attaquant le Premier ministre.

L’ambassade de Chine à Canberra a publié un dossier de 14 griefs, y compris des affirmations que l’Australie « se range du côté des États-Unis », interférant dans ses affaires à Taiwan et à Hong Kong.

Parmi les autres griefs figurait la décision de l’Australie d’interdire la société chinoise de télécommunications Huawei du réseau 5G du pays et de bloquer les offres d’investissement étrangères des entreprises chinoises.