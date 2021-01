La CHINE a averti que les efforts de Taiwan pour obtenir l’indépendance «signifient la guerre».

Le message effrayant vient après que Pékin a envoyé une douzaine de bombardiers et d’avions de combat sur l’île alors que les tensions s’intensifient quelques jours à peine dans la nouvelle administration du président Joe Biden.

Taïwan a répondu à l’incursion de la Chine en brouillant des combattants, en diffusant des avertissements par radio et en déployant des systèmes de missiles de défense aérienne, a déclaré le ministère de la Défense de Taiwan.

S’exprimant jeudi, le porte-parole du ministère chinois de la Défense Wu Qian, ses forces armées agissaient en réponse à « la provocation et l’ingérence étrangère ».

Wu a également déclaré qu’une « poignée » de personnes à Taiwan cherchaient à obtenir l’indépendance de l’île et a averti qu’une telle initiative « signifiait la guerre ».

« Nous disons sérieusement à ces forces indépendantistes de Taiwan: ceux qui jouent avec le feu se brûleront, et l’indépendance de Taiwan signifie la guerre », a déclaré Wu aux journalistes.

«Les activités militaires menées par l’Armée populaire de libération de la Chine dans le détroit de Taiwan sont des actions nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire actuelle dans le détroit de Taiwan et pour sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationales.

« Ils sont une réponse solennelle aux ingérences extérieures et aux provocations des forces de » l’indépendance de Taiwan « . »

Des responsables chinois ont précédemment déclaré que les vols visent à servir d’avertissement contre la « collusion » entre les États-Unis et Taiwan.

La Chine considère Taiwan comme son territoire et pense que le gouvernement démocratiquement élu de Taiwan fait avancer l’île vers une déclaration d’indépendance formelle.

Elle a intensifié la pression sur l’île depuis que le président taïwanais Tsai Ing-wen a pris ses fonctions en 2016, qui rejette l’idée que l’île fait partie d ‘«une seule Chine».

Bien que la Chine n’ait jamais renoncé à l’usage de la force pour mettre Taiwan sous son contrôle, il est inhabituel que Pékin fasse de telles menaces verbales et ouvertes de conflit.

SOUTIEN MILITAIRE AMÉRICAIN

Mais la nouvelle administration de Biden a déclaré que l’engagement américain envers Taïwan était « solide comme le roc » et s’est dit préoccupé par « le modèle de tentatives continues de la Chine pour intimider ses voisins ».

Interrogé sur les dernières remarques, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que les tensions entre la Chine et Taiwan «conduisent à quelque chose comme une confrontation».

Il a également réaffirmé le soutien militaire américain de longue date à la légitime défense de Taiwan.

« Nous avons l’obligation d’aider Taiwan dans sa légitime défense et je pense que vous allez voir cela continuer », a déclaré Kirby.

Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que six avions de l’armée de l’air chinoise, dont quatre avions de combat J-10, ont volé dans sa zone de défense aérienne jeudi, près des îles Pratas contrôlées par Taiwan, dans la partie supérieure de la mer de Chine méridionale.

Un groupement tactique de porte-avions américain est également entré dans la mer de Chine méridionale disputée ce week-end pour promouvoir la « liberté des mers ».

Au cours de l’incursion dans la zone de défense aérienne de Taiwan, les avions militaires chinois ont simulé des attaques de missiles contre un porte-avions américain à proximité, ont déclaré des sources du renseignement américain au Financial Times.

Les sources ont déclaré que les bombardiers chinois menaient un exercice qui utilisait un groupe de navires de la marine américaine comme cible simulée.

Les tensions militaires entre la Chine et les États-Unis se sont aggravées sous Donald Trump, qui a adopté une position agressive sur les points chauds régionaux tels que Taiwan et la mer de Chine méridionale.

Mais Wu a déclaré que les relations entre les armées chinoise et américaine sont à un « nouveau point de départ historique » et devraient se concentrer sur la coopération et éviter les confrontations.

Washington a cherché à resserrer ses liens avec l’Asie cette semaine, le président Joe Biden réaffirmant « l’engagement inébranlable » de son administration à défendre le Japon.

Taiwan a dénoncé les menaces et les efforts d’intimidation de la Chine, et Tsai s’est engagé à défendre la liberté de l’île et à ne pas être contraint.