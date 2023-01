La Chine avertit l’Occident d’arrêter de créer des “ennemis imaginaires”

Les États-Unis et le Japon sont la véritable menace pour la sécurité de l’Asie-Pacifique, selon Pékin

Washington et Tokyo doivent abandonner leur mentalité de guerre froide et cesser de s’inventer des ennemis dans la région Asie-Pacifique, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin. Il a décrit une déclaration récente des ministres des affaires étrangères et de la défense américain et japonais comme contenant « diffamations et attaques sans fondement » sur la Chine.

“Nous exhortons les États-Unis et le Japon à abandonner la mentalité et les préjugés idéologiques de la guerre froide, à cesser de créer des ennemis imaginaires et à cesser d’essayer de semer les graines d’une nouvelle guerre froide en Asie-Pacifique”, Wang a déclaré aux journalistes lors d’un briefing régulier à Pékin.

Les mots forts de Wang sont venus en réponse à une déclaration conjointe du Comité consultatif de sécurité américano-japonais publiée mercredi, qui a déclaré l’alliance entre Washington et Tokyo comme « la pierre angulaire de la paix, de la sécurité et de la prospérité régionales ».

La Chine représente “le plus grand défi stratégique dans la région Indo-Pacifique et au-delà,” a déclaré le communiqué, signé par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et le ministre de la Défense Yasukazu Hamada.

Selon Wang, cependant, les États-Unis et le Japon ne sont que “trouver des prétextes pour le renforcement militaire et l’usage délibéré de la force”, créant la division et la confrontation.

“Ils prétendent défendre l’ordre international fondé sur des règles, mais ce qu’ils font, c’est piétiner le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales et s’immiscer grossièrement dans les affaires intérieures d’autres pays”, Wang a déclaré aux journalistes.

L’Asie-Pacifique est “un point d’ancrage pour la paix et le développement, pas un terrain de lutte pour la concurrence géopolitique”, a insisté le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que la plupart des pays du monde sont « pour la justice et contre l’hégémonisme », préférant la coopération à la confrontation.

Interrogé sur les plans annoncés publiquement par Washington pour restreindre l’accès de Pékin à la technologie des semi-conducteurs, Wang a déclaré que la Chine « sauvegarder résolument nos propres intérêts.

Il a accusé les États-Unis d’abuser des contrôles à l’exportation et d’armer le commerce « afin de perpétuer son hégémonie et ses intérêts égoïstes. Ceci non seulement “viole gravement les règles du marché” mais perturbe aussi le commerce international, a-t-il insisté.