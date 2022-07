La Chine avertit les États-Unis de ne pas “jouer avec le feu” sur Taïwan lors d’un appel de deux heures entre Xi et Biden | Nouvelles du monde

Le président chinois a mis en garde Joe Biden contre “jouer avec le feu” à propos de Taïwan alors que les tensions augmentent à la suite d’une rumeur de visite américaine sur l’île contestée.

Xi Jinping et son homologue américain se sont entretenus pendant plus de deux heures jeudi alors que Pékin faisait part de ses inquiétudes quant à une éventuelle voyage sur l’île revendiquée par la Chine par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Selon les médias d’État chinois, M. Xi a déclaré que les États-Unis devraient respecter le “one-Chine principe” et a souligné qu’il s’opposait fermement à l’indépendance de Taiwan et à l’ingérence de forces extérieures.

Pékin a émis des avertissements croissants sur les répercussions si Mme Pelosi – une démocrate de premier plan comme M. Biden – se rendait Taïwanqui dit faire face à des menaces militaires et économiques chinoises croissantes.

“Ceux qui jouent avec le feu ne feront que se brûler”, ont déclaré les médias d’État chinois citant M. Xi à M. Biden.

“(Nous) espérons que la partie américaine pourra voir cela clairement.”

La Maison Blanche a publié sa propre description de la conversation sur Taïwan, affirmant que M. Biden “a souligné que la politique des États-Unis n’a pas changé et que les États-Unis s’opposent fermement aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo ou à saper la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan”. .

Selon des responsables américains, l’appel avait un vaste programme qui comprenait l’invasion de l’Ukraine par la Russie, que la Chine n’a pas encore condamnée.

Lorsque les deux hommes se sont exprimés en mars, M. Biden a mis en garde contre les “conséquences” si Pékin apportait un soutien matériel à la guerre de la Russie – et le gouvernement américain estime que la ligne rouge n’a pas été franchie depuis lors.

Cependant, l’échange était une autre chance de gérer la concurrence entre les deux plus grandes économies du monde, dont les liens ont été de plus en plus assombris par les tensions sur Taiwan, gouverné démocratiquement, que M. Xi s’est engagé à réunir avec le continent, par la force si nécessaire.

Washington n’a pas de relations officielles avec Taïwan et suit une “politique d’une seule Chine” qui reconnaît diplomatiquement Pékin, et non Taipei.

Mais il est obligé par la loi américaine de donner à l’île les moyens de se défendreet la pression monte au Congrès pour un soutien plus explicite.

Image:

Un missile est tiré depuis un navire taïwanais dans le cadre d’exercices simulant l’interception et l’attaque d’une force d’invasion



“Il s’agit de maintenir les lignes de communication ouvertes avec le président chinois, l’une des relations bilatérales les plus importantes que nous ayons, non seulement dans cette région, mais dans le monde entier, car cela touche tellement”, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche. John Kirby a déclaré aux journalistes avant l’appel.

C’était un point de vue reflété par l’ancien conseiller britannique à la sécurité nationale, Lord Darroch, qui s’est félicité des pourparlers.

Il a déclaré à Sky News : “La Chine est à la fois la deuxième plus grande puissance économique du monde, un grand partenaire commercial pour l’Occident et, en fait, l’atelier mondial pour un très grand nombre de produits et de biens industriels.

“Mais c’est aussi un défi stratégique. Il intimide ses voisins et il s’est rangé du côté de Poutine au sujet de l’Ukraine.

“Je pense toujours qu’il y a une chance de placer la Chine dans une position au cours des prochaines années où elle sera un membre constructif de la communauté internationale, mais je crains qu’il y ait beaucoup de raisons de s’inquiéter.”