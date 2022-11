La Chine avertit les États-Unis de ne pas divulguer les détails des pourparlers Xi-Biden

Washington a promis de « briefer » Taïwan sur les pourparlers à venir

Le gouvernement chinois a exhorté les responsables américains à ne pas partager avec Taïwan des détails sur la prochaine rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden, affirmant qu’une telle décision serait une “odieux” violation des protocoles diplomatiques et des accords bilatéraux conclus entre les deux pays.

Interrogé sur les récents commentaires du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui a déclaré que Washington divulguerait les détails de la réunion de haut niveau de la semaine prochaine à Taipei, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a répondu durement.

«Ce que les États-Unis ont dit au sujet de l’information de Taiwan sur la rencontre entre les chefs d’État chinois et américain viole gravement le principe d’une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints sino-américains. C’est vraiment flagrant, et la Chine rejette fermement cela », a-t-il déclaré vendredi, faisant référence à une série d’accords entre Washington et Pékin.

Lire la suite Estimation du coût du conflit potentiel à Taiwan

Zhao a poursuivi en affirmant que tout “interaction officielle” entre les États-Unis et Taïwan viole le «principe d’une seule Chine», en vertu duquel la République populaire insiste sur le fait que l’île fait partie de son territoire souverain et que les diplomates étrangers ne doivent pas établir de contacts directs avec des responsables à Taipei.

« Il n’y a qu’une seule Chine dans le monde. Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois. La cause profonde des tensions dans le détroit de Taïwan est que les autorités taïwanaises ont sollicité le soutien des États-Unis pour rechercher « l’indépendance de Taïwan », et que certaines personnes aux États-Unis ont l’intention d’utiliser la question de Taïwan pour contenir la Chine », poursuit le porte-parole. “Ce sont des mouvements comme celui-ci qui sapent la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan.”

Biden et Xi devraient se rencontrer la semaine prochaine en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie – la première rencontre en face à face entre les deux dirigeants depuis que Biden a pris ses fonctions l’année dernière. Bien que la Maison Blanche ait déclaré qu’elle discuterait “des efforts pour maintenir et approfondir les lignes de communication” et comment « gérer la concurrence de manière responsable », la question taïwanaise devrait également figurer en bonne place à l’ordre du jour.

Lire la suite Un haut général américain promet une aide militaire à Taïwan

Ces derniers mois, les responsables américains ont de plus en plus traité Taiwan comme une nation souveraine au mépris de la politique d’une seule Chine officiellement reconnue par Washington. Le président Biden a même juré à plusieurs reprises que les forces américaines viendraient à la défense de Taipei en cas d’invasion chinoise, mais les collaborateurs de la Maison Blanche sont revenus à plusieurs reprises sur ces déclarations.

Lors de son rapport au Congrès du Parti communiste chinois le mois dernier, le président Xi a souligné le risque d’un conflit armé à propos de Taiwan. Il a réitéré que l’objectif principal de Pékin est la réunification pacifique, mais a averti qu’il se réservait le droit d’utiliser la force pour empêcher toute tentative de l’île de déclarer son indépendance.