Permettre au bloc dirigé par les États-Unis d’entrer dans l’Est mondial équivaut à laisser « le loup dans la bergerie », a déclaré l’envoyé de Pékin en Russie

Le Japon et d’autres pays devraient apprendre quelques « leçons d’histoire » et de ne pas devenir partisans de l’expansion de l’OTAN dans la région, a déclaré l’ambassadeur de Chine en Russie, Zhang Hanhui.

Le diplomate a fait ces remarques dans une interview exclusive à TASS publiée jeudi, réitérant les avertissements répétés de Pékin sur les dangers d’amener le bloc dirigé par les États-Unis à l’Est et en Asie-Pacifique, en particulier.

« Nous conseillons au Japon et aux autres courtisans de tirer pleinement les leçons de l’histoire : ils ne devraient pas, sans tenir compte de la position des autres nations, saper unilatéralement la paix et la stabilité dans la région, ils ne devraient pas devenir les partisans de l’expansion de l’OTAN dans le Est. Comme on dit : Laisse entrer le loup dans la bergerie, il mordra tous les moutons. dit l’ambassadeur.















Plus tôt cette année, l’OTAN a envisagé d’ouvrir un bureau de liaison au Japon, qui serait devenu la première installation du bloc dans la région. Alors que Tokyo a indiqué qu’il envisageait l’idée, la France aurait abattu le projet, insistant sur le fait que l’OTAN devrait plutôt rester confinée à l’Atlantique Nord.

Cette décision potentielle a suscité une ferme opposition de la part de la Chine, Pékin s’engageant à montrer un « réponse résolue » si le bloc dirigé par les États-Unis tentait de se rapprocher de ses frontières. En juillet dernier, la Chine avait promis de « sauvegarder sa souveraineté » et s’opposer « L’expansion de l’OTAN vers l’est dans l’Asie-Pacifique », avertissant que « Toute action portant atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine recevra une réponse résolue. »

L’idée d’un bureau de liaison au Japon a apparemment été abandonnée pour le moment, plusieurs médias suggérant que le bloc envisagerait de s’implanter à Tokyo cet automne ou même plus tard.