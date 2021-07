La Chine autorisera toujours les introductions en bourse aux États-Unis, selon le régulateur des valeurs mobilières CSRC

Un véhicule du constructeur de voitures électriques NIO se trouve à l’extérieur de la Bourse de New York (NYSE), le 12 septembre 2018 à New York.

La politique interdisait spécifiquement aux entreprises de tutorat de lever des fonds via le marché boursier ou d’avoir des investisseurs étrangers, en particulier via la structure juridique d’entité à intérêt variable qui permet aux investisseurs internationaux d’accéder aux actions chinoises.

La rapidité et l’ampleur de la politique en ont surpris plus d’un. Goldman Sachs a abaissé lundi la note des actions de l’éducation chinoise en raison des attentes selon lesquelles le marché du soutien scolaire après l’école « diminuerait considérablement » – à moins d’un quart de sa taille actuelle de 106 milliards de dollars.

Cependant, Fang de la commission des valeurs mobilières a déclaré que la politique visait à réduire le fardeau des parents – et non à bloquer les investissements étrangers – et que les sociétés d’éducation auront autant de temps que nécessaire pour se restructurer, selon la source.

