La Chine aurait inondé Twitter de pornographie pour bloquer les informations sur les manifestations généralisées de COVID

La Chine aurait spammé Twitter avec des publications sur la pornographie et les escortes dans une tentative apparente de bloquer les nouvelles sur les manifestations généralisées à travers le pays contre les blocages de COVID.

Les utilisateurs à la recherche de grandes villes chinoises qui ont vu des manifestations de masse comme Pékin et Shanghai “verront principalement des publicités pour des escortes/porno/jeu, noyant les résultats de recherche légitimes”, a tweeté Air-Moving Devices, ainsi qu’une série de graphiques.

“Toujours en train de travailler sur notre propre analyse, mais voici quelques bonnes données initiales qui indiquent qu’il s’agit d’une attaque intentionnelle pour lancer des paillettes d’information et réduire la visibilité externe des manifestations en Chine (Twitter étant bloqué pour la plupart des citoyens de la RPC)”, Alex Stamos. , directeur du Stanford Internet Observatory, retweeté.

LA POLICE CHINOIS DEVIENT VIOLENTE ALORS QUE LES PROTESTATIONS DE VERROUILLAGE DU COVID-19 BALAYENT LE PAYS

Mengyu Dong de l’Université de Stanford a également partagé des images d’annonces d’escortes chinoises, peut-être faites dans le but de rendre difficile l’accès aux informations sur les manifestations de masse.

“Certains de ces actes sont restés inactifs pendant des années, pour devenir actifs … après que des manifestations ont éclaté en Chine”, a-t-elle écrit.

Elle a noté qu’un compte a rejoint Twitter en 2015, mais que tous ses plus de 2 000 tweets sont arrivés au cours des 15 dernières heures. Un autre a rejoint en mars et n’avait envoyé que quatre tweets avant le 26 novembre. Le lendemain, il comptait plus de 3 000 publications.

L’ancien diplomate américain David Cowhig a également remis en question le moment des récits sexuellement explicites.

“Les censeurs du net chinois attaquent cette balise Twitter en publiant un grand nombre de photos sexy pour distraire les gens des manifestations de Wuhan?” il a écrit. “Ou juste pour brouiller la chaîne ?

La Chine a éclaté dans le chaos ces derniers jours à cause du resserrement par les dirigeants Xi Jinping des blocages COVID du pays.

Les manifestations ont commencé ce week-end à travers la Chine contre la politique « zéro-COVID » du pays. Dix personnes brûlé vif dans un appartement à Urumqi, qui aurait été le résultat des restrictions strictes imposées par Pékin contre le COVID.

Les citoyens chinois sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et leur indignation face à ces mesures.