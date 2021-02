La CHINE est en train de constituer un arsenal d’armes terrifiant, y compris des missiles hypersoniques qui voyagent si vite qu’il est impossible de s’arrêter.

Le président du pays, Xi Jinping, a fait de la modernisation des forces armées une priorité clé et souhaite qu’elle dispose d’une «armée de classe mondiale» d’ici 2050 capable d’égaler les États-Unis.

MISSILES HYPERSONIQUES

La Chine a investi énormément de temps et d’argent dans le développement de missiles hypersoniques.

Il aurait mis pleinement en service son dernier missile destructeur de porte-avions avant le HMS Queen Elizabeth se dirigeant vers la mer de Chine méridionale.

Le DF-17 peut effectuer des «manœuvres extrêmes» alors qu’il fonce à Mach 10 – quelque 7 600 mph – vers une cible, le transporteur ayant peu de chances de survivre à un coup direct.

Le missile se compose d’une fusée avec des mouches à environ 25 miles au-dessus de la terre, puis lance un Hypersonic Glide Vehicle (HGV) armé d’une ogive sur une cible.

Sidharth Kaushal, du Royal United Services Institute, a déclaré au Sun Online que les missiles avaient «changé la donne».

Certains analystes pensent que seuls l’intelligence artificielle et les systèmes informatiques peuvent les arrêter.

Leurs capteurs sophistiqués, leurs systèmes de guidage et leurs méthodes de propulsion innovantes ont été comparés à la construction de la bombe atomique.

SWARMS DE DRONE

Une nouvelle machine de guerre terrifiante qui peut déclencher des essaims de drones «suicidaires» sur les troupes et les chars a été dévoilée l’année dernière.

La vidéo montrait des dizaines d’engins mortels lancés à partir d’un système d’armes monté à l’arrière d’un camion et également largués d’hélicoptères.

Des algorithmes informatiques souvent modelés sur des études biologiques d’insectes et de poissons sont utilisés pour créer des escadrons de drones auto-naviguants.

Ils peuvent planer dans le ciel jusqu’à 40 minutes tout en recherchant une cible, selon les experts du site Web The War Zone.

Dans les images, les drones émergent des tubes de lancement dans des canisters, qui tombent pour permettre à leurs ailes de se déployer.

TROUPES DE TERMINATEURS

Selon un groupe de réflexion sur la défense, la Chine envisage peut-être de modifier génétiquement ses soldats pour former une armée de super-troupes de style Terminator.

Les experts de Rusi disent les soldats pourraient être plus rapides, plus forts et plus intelligents que leurs adversaires sur le champ de bataille et même ne ressentir aucune douleur.

Leur ADN pourrait également être adapté pour les aider à se remettre plus rapidement des blessures ou leur donner une audition et une vision nocturne supérieures.

Le professeur John Louth de Rusi a déclaré: «La menace est évidente et réelle. L’argent chinois pourrait voler une marche sur les forces armées occidentales et c’est profondément préoccupant.

ARMES NUCLÉAIRES

Une étude récente a révélé que la Chine en avait beaucoup plus qu’on ne le pensait auparavant.

Les estimations du département américain de la Défense avaient mis le chiffre dans les 200 bas.

Mais le rapport du Bulletin of the Atomic Scientists évalue le chiffre à environ 350.

L’arsenal comprend des missiles hypersoniques pouvant transporter des ogives nucléaires, des missiles balistiques intercontinentaux et des armes lancées par des sous-marins.

De nombreuses armes sont déployées sur d’énormes transporteurs, ce qui leur confère une plus grande capacité de survie en cas de conflit.

L’arsenal comprend également le missile JL-3 «Big Wave» qui pourrait atteindre les États-Unis s’il est lancé depuis les côtes chinoises.

UNIVERSITÉS

Dans le cadre de la candidature de la Chine à la suprématie mondiale, le président Xi promeut une stratégie de « fusion militaro-civile »

Les universités jouent un rôle central dans la maximisation de la puissance militaire du pays.

La constitution chinoise stipule que toutes les nouvelles technologies, même développées par le secteur privé, doivent être partagées avec les militaires.

L’un des principaux instituts de recherche est l’Université nationale de technologie de la défense, dans le Hunan, qui a des liens avec huit universités britanniques.