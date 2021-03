Le Parti communiste au pouvoir en Chine s’en prend à H&M et à d’autres marques de vêtements et de chaussures alors qu’il riposte aux sanctions occidentales imposées aux responsables chinois accusés de violations des droits de l’homme dans la région nord-ouest du Xinjiang.

Les attaques ont commencé lorsque la Youth League du parti a attiré mercredi l’attention sur son compte de médias sociaux sur une déclaration de H&M en mars 2020 selon laquelle elle cesserait d’acheter du coton cultivé au Xinjiang. Le détaillant suédois s’est dit «profondément préoccupé» par les informations faisant état de travail forcé dans ce pays.

Jeudi, un journal du parti, le Global Times, a cité Burberry, Adidas, Nike et New Balance comme ayant fait des «remarques coupantes» sur le coton du Xinjiang dès il y a deux ans. Des célébrités, dont Wang Yibo, un chanteur et acteur populaire, ont annoncé qu’elles rompaient les contrats d’approbation avec H&M et Nike.

Pékin attaque souvent les marques étrangères de vêtements, d’automobiles, de voyages et autres pour des actions de leurs gouvernements ou pour faire pression sur les entreprises pour qu’elles se conforment à ses positions officielles sur Taiwan, le Tibet et d’autres questions sensibles.

Les entreprises s’excusent généralement et changent de site Web ou de publicité pour maintenir l’accès au marché peuplé de Chine. Mais le Xinjiang est un problème inhabituellement épineux. Les marques occidentales subissent des pressions chez elles pour se distancer d’éventuels abus.

Plus d’un million de personnes dans le Xinjiang, la plupart appartenant à des groupes ethniques à prédominance musulmane, ont été confinées dans des camps de travail, selon des chercheurs étrangers et des gouvernements. Pékin nie les avoir maltraités et affirme vouloir promouvoir le développement économique et éradiquer le radicalisme.

Lundi, les 27 pays de l’Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ont annoncé conjointement des sanctions financières et de voyage à l’encontre de quatre hauts responsables chinois accusés d’abus dans le Xinjiang.

Pékin a riposté en disant qu’il imposerait des sanctions non spécifiées aux législateurs européens et aux chercheurs allemands qui ont rendu publiques des informations sur les camps de détention.

La déclaration de H&M en mars dernier citait la décision de Better Cotton Initiative, un groupe industriel qui promeut les normes environnementales et du travail, de cesser de délivrer des licences pour le coton du Xinjiang parce qu’il était «de plus en plus difficile» de retracer comment il était produit. En septembre, H&M a annoncé qu’il cesserait de travailler avec un fabricant chinois accusé de recourir au travail forcé dans une unité sans rapport avec la marque suédoise.

En janvier, Washington a imposé une interdiction du coton du Xinjiang, principal fournisseur des producteurs de vêtements pour les marchés occidentaux.

L’indignation officielle de la Chine s’est jusqu’à présent concentrée sur l’Europe, peut-être parce que les relations avec l’UE étaient relativement amicales au milieu de la rancune avec Washington sur les différends commerciaux et les accusations d’espionnage et de vol de technologie.

La critique officielle de H&M reflétait ce ton de grief d’avoir été blessé par un ami.

«Comment H&M peut-il manger du riz chinois puis briser le pot chinois?» la télévision d’Etat a déclaré mercredi dans un commentaire.

Jeudi, les internautes ont désigné les marques de vêtements Uniqlo du Japon et The Gap des États-Unis comme d’autres contrevenants possibles. On ne sait pas combien de ces comptes étaient des membres du public et combien étaient gérés par le vaste appareil de propagande du parti au pouvoir.

L’annonce par la popstar Wang Yibo de son départ de «l’ambassadeur de la marque» de Nike n’a pas mentionné le Xinjiang, mais a déclaré qu’il «résiste fermement à tous les mots et actions qui polluent la Chine».

D’autres, dont l’acteur Huang Xuan et Song Qian, une chanteuse et actrice également connue sous le nom de Victoria Song qui est un ancien membre du groupe pop coréen f (x), ont annoncé qu’ils mettraient fin aux contrats d’approbation avec H&M. L’actrice Tang Songyun a déclaré qu’elle rompait les liens avec Nike.

La marque chinoise de chaussures de sport ANTA a annoncé qu’elle se retirait de BCI, le groupe de l’industrie du coton.