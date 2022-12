La Chine assouplit les restrictions «zéro Covid» dans la victoire des manifestants

Les contrôles sont devenus plus difficiles à justifier car les variantes d’Omicron à propagation rapide ont continué à se faufiler, et d’autant plus que le reste du monde s’est de plus en plus adapté à vivre avec le virus. Le mécontentement du public a débordé fin novembre avec des manifestations qui ont été le défi le plus répandu pour le parti depuis des décennies – nuisant à l’image de M. Xi en tant que leader et défiant sa rhétorique de longue date selon laquelle la politique bénéficiait d’un large soutien et était nécessaire pour améliorer la vie des gens.

“À présent, Xi Jinping devrait également comprendre que ce virus ne peut pas être contrôlé, et s’il ne peut pas être contrôlé, alors l’ouverture doit se produire tôt ou tard”, a déclaré Deng Yuwen, ancien rédacteur en chef d’un journal du Parti communiste, the Study Times, qui vit maintenant aux États-Unis et écrit des commentaires sur la politique chinoise. « Mais le plus fondamental de tout, c’est que l’économie ne peut plus tenir le coup. S’ils essayaient à nouveau de se resserrer, les gens ordinaires sèmeraient vraiment l’enfer.

Les mesures, en étant si vastes et souvent apparemment appliquées de manière arbitraire, ont érodé le dynamisme et l’ambition qui ont alimenté le succès de la Chine au cours des dernières décennies. Plus important encore, le ralentissement commercial causé par le “zéro Covid” a sapé un principe clé du régime du parti, à savoir qu’en échange des libertés démocratiques, le peuple bénéficierait d’une croissance économique régulière et de la chance d’une vie meilleure.