La Chine assouplit les restrictions sur les coronavirus, provoquant confusion et angoisse

Le confinement est arrivé à Shijiazhuang avec peu d’avertissement ce mois-ci. À l’époque, la ville du nord de la Chine ne comptait qu’une poignée de cas de covid. Puis 12 jours plus tard – tout aussi brusquement, alors même que les infections continuaient d’augmenter – les restrictions ont été levées. Le renversement soudain a laissé les résidents incertains de la façon de réagir. Certains ont célébré la réouverture des bars, restaurants et cinémas. D’autres ont juré de rester chez eux et ont stocké des médicaments traditionnels contre la grippe.

La réaction à l’assouplissement le plus important des contrôles des coronavirus en Chine a été un mélange de priorités conflictuelles et de sentiment public depuis que Pékin a annoncé les changements il y a une semaine. Les gouvernements municipaux sont confrontés à des demandes renouvelées de ne pas répondre d’une manière qui perturbe la vie quotidienne. Dans le même temps, des mois d’avertissements officiels sur les conséquences désastreuses si le virus se déchaîne ont fait craindre à de nombreuses personnes le nombre croissant de cas dans le pays.

Une employée de 30 ans d’une entreprise publique de Shijiazhuang a été surprise que sa ville natale “conservatrice et prudente” soit soudainement devenue une expérience dans la tentative du pays d’échapper à son bourbier “zéro covid”.

« Pourquoi avoir soudainement des tripes ? » a-t-elle demandé, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles. “Je ne peux pas m’empêcher de penser que nous sommes les cobayes.”

La Chine a rapporté vendredi que 25 353 personnes avaient été testées positives la veille, portant son nombre total de cas symptomatiques à 281 793. Bien que faibles par rapport aux décomptes quotidiens dans de nombreux pays, ces chiffres sont parmi les plus élevés que la Chine ait enregistrés pendant la pandémie. Aucun décès n’a été signalé lors de la dernière épidémie, mais le contraste avec des mois d’infections proches de zéro reste choquant.

Les frustrations croissantes depuis l’annonce du gouvernement sont parfois devenues chaotiques. Dans la ville méridionale de Guangzhou, les manifestations se sont intensifiées lundi en violents affrontements avec la police après que le district de Haizhu a prolongé le verrouillage alors même que le reste de la ville assouplissait les restrictions.

Cela fait suite à la décision du gouvernement de Guangzhou début novembre de forcer les travailleurs de l’extérieur à quitter la ville. À leur retour des centres de quarantaine, beaucoup se sont vu refuser l’entrée chez eux. Certains ont accusé les autorités de négligence et de discrimination à l’encontre de ceux qui n’avaient pas de représentant local. permis de résidence.

Le restaurant que dirige She Qianfeng a été temporairement fermé après l’interdiction de manger à nouveau, et il a depuis rejoint un groupe de bénévoles distribuant de la nourriture et d’autres fournitures. “Les habitants étaient mécontents, car ils pensent que le gouvernement était mal préparé et ne s’est pas bien occupé d’eux”, a déclaré She, originaire du Hubei, dans le centre de la Chine. Les tensions ont éclaté. “Certains sont devenus trop émotifs et ont aggravé le conflit. … Beaucoup de gens craignaient d’être mis en quarantaine plus que toute autre chose.

Une grande partie de l’incertitude provient des messages confus et même contradictoires des responsables. Il y a deux semaines, les marchés financiers ont augmenté de manière exubérante suite aux rumeurs d’un assouplissement imminent des restrictions sur les coronavirus à l’échelle nationale. Les responsables de la santé ont alors nié tout changement et promis une adhésion « indéfectible » à la politique de longue date du zéro covid. Quelques jours plus tard, le gouvernement a publié son plan en 20 points pour assouplir lentement exigences de quarantaine et de test.

Les périodes de quarantaine ont été réduites de 10 jours à huit, avec cinq jours passés en quarantaine centralisée et trois à domicile. Les contacts des contacts des personnes infectées n’ont plus besoin de se rendre dans des installations de quarantaine centralisées. Les itinéraires de vols internationaux ne seront pas suspendus lorsque trop de personnes seront testées positives à leur arrivée. Au moins huit villes, dont Shanghai, ont abandonné les exigences de tests de masse.

Les médias officiels ont depuis été sur un blitz de propagande pour lutter contre le mécontentement du public. Le journal du Parti communiste chinois, le Quotidien du Peuple, a lancé vendredi une chronique de questions-réponses axée uniquement sur le plan du gouvernement. L’agence de presse Xinhua, gérée par l’État, a averti que « le simple verrouillage et la simple ouverture » étaient tout aussi inacceptables.

Pour les responsables locaux chargés de mettre en œuvre des mesures de contrôle, une tâche déjà extrêmement difficile est devenue beaucoup plus difficile. Officiellement, la démarche dite « dynamique zéro covid » demeure. L’objectif est toujours d’identifier les cas de manière précoce et de bloquer immédiatement transmission en retirant les individus infectés de la population générale. Mais la politique mise à jour signifie une pression croissante pour le faire sans perturber la vie quotidienne.

L’annonce du 11 novembre menaçait de punir les « taille unique » excessives ou d’autres formes de restrictions arbitraires contre les coronavirus qui pourraient coûter cher à l’économie et à la société. Pourtant, cela signifie généralement “une tape sur le poignet, donc la priorité absolue est toujours le contrôle des covid”, a déclaré Hongshen Zhu, un boursier postdoctoral à l’Université de Pennsylvanie qui étudie les compromis causés par les directives chinoises sur les coronavirus.

L’épidémie en expansion et les mesures de contrôle plus faibles ont suscité un débat sur la question de savoir si la stratégie zéro covid de la Chine n’existe que de nom maintenant. Le gouvernement le nie catégoriquement. Lors d’une conférence de presse le week-end dernier, Le porte-parole de la Commission nationale de la santé, Mi Feng, a souligné que les nouvelles mesures visaient à optimiser la politique, et non à s’ouvrir ou à “se coucher”.

Au lieu d’essayer de vivre avec le virus, comme le fait la majeure partie du monde, Pékin veut une approche “non seulement mais aussi” qui valorise de la même manière la vie normale et l’intervention en cas d’épidémie, a écrit Zichen Wang, auteur du bulletin d’information Pekingnology et membre du Center for China and Globalization, un groupe de réflexion basé à Pékin.

Les responsables de la santé soutiennent qu’abandonner complètement la politique zéro covid serait désastreux pour les populations vulnérables. Ils soulignent Hong Kong, où une augmentation soudaine des infections combinée à un lent déploiement de la vaccination a conduit en mars au taux de mortalité le plus élevé au monde.

Les taux de vaccination chez les personnes âgées chinoises, qui n’étaient pas initialement prioritaires dans le déploiement de la vaccination dans le pays, sont restés obstinément bas. Seuls les deux tiers environ des personnes de plus de 80 ans ont reçu les doubles doses nécessaires à l’immunité de base. Moins de la moitié ont reçu un rappel.

Dès les premiers jours de la pandémie, les détracteurs de la politique du gouvernement se sont inquiétés des conséquences sociales et économiques d’accorder trop de pouvoir aux autorités locales pendant les fermetures. Ils ont décrit une «catastrophe de second ordre» découlant autant de la réponse à la pandémie que du virus lui-même.

Un blog WeChat publié lundi a préconisé des peines de prison comme punition pour les fonctionnaires qui manquent à leur devoir de maintenir une vie normale et d’arrêter les épidémies. Les incitations actuelles ne concernent que ces derniers, a-t-il soutenu : ne pas éviter une épidémie signifie les bureaucrates perdent leur emploi, mais il n’y a pas de responsabilité comparable pour les actions inefficaces qui sacrifient les moyens de subsistance, la propriété et les libertés fondamentales des gens au nom de la lutte contre le virus.

Tant que ce déséquilibre n’est pas corrigé, a conclu le commentateur Guanxiangtai, “nous ne pourrons pas résoudre la surprévention, quel que soit le nombre de réunions organisées ou la publication de documents officiels”.

Mercredi, un père a publié sur les réseaux sociaux que sa petite fille était décédée après s’être vu refuser des soins médicaux immédiats parce qu’elle n’avait pas de test de coronavirus négatif. La panne en ligne causée par la tragédie était en grande partie dirigée contre les responsables locaux, mais certaines personnes ont également blâmé la politique du gouvernement central. Un jour plus tard, le Center for Disease Control and Prevention a annoncé que les enfants de moins de 3 ans sont exemptés des exigences de test.