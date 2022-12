La Chine a annoncé mercredi que les tests de coronavirus fréquents et les codes de santé, deux piliers de sa politique «zéro covid», ne seraient plus nécessaires pour la vie quotidienne ou pour voyager à l’intérieur du pays, un assouplissement significatif des restrictions auparavant inflexibles qui ont été protestées dans plus de une douzaine de villes à travers le pays au début du mois.