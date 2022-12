La Chine assouplit les restrictions de voyage après 3 ans de zéro-covid

La Chine assouplira ses restrictions tristement strictes sur les coronavirus pour l’entrée dans le pays à partir du 8 janvier, selon une longue liste de nouvelles politiques publiée lundi par la Commission nationale chinoise de la santé. Il s’agit de la décision la plus importante à ce jour de rouvrir une frontière nationale qui est pratiquement fermée depuis près de trois ans.

Les arrivées en Chine avec des tests d’acide nucléique négatifs pourront “entrer dans la société”, dans un changement radical de la pratique actuelle, dans laquelle tous les entrants dans les aéroports – visiteurs étrangers et citoyens chinois – sont testés par des travailleurs vêtus de matières dangereuses, et introduits dans des bus vers des hôtels de quarantaine, où ils restent plusieurs jours en isolement. Les arrivées qui restent négatives ne verront pas leurs mouvements restreints par l’application chinoise de suivi des covid.

Pendant ce temps, les voyages à l’étranger des citoyens chinois, qui n’ont pour la plupart pas quitté leur pays depuis 2020, seront “repris de manière ordonnée”, selon la politique. Dès la parution de la nouvelle, la recherche de billets d’avion internationaux a augmenté en Chine, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud devenant les destinations les plus populaires, ont rapporté les médias chinois affiliés à l’État.

Les nouvelles politiques visent à aider à la reprise des voyages d’affaires, d’études et de réunions de famille ; cependant, on ne sait toujours pas si la Chine rouvrira pour le tourisme occasionnel.

La nouvelle politique de janvier intervient après un assouplissement progressif des restrictions pour les résidents chinois le 7 décembre, qui a supprimé les tests obligatoires qui ont causé des heures d’attente à l’extérieur dans le froid, des verrouillages qui ont vu les gens physiquement interdits à l’intérieur de leurs maisons, et l’utilisation de camps de quarantaine de masse pour les cas même bénins.

Les autorités avaient auparavant verrouillé des villes entières dans le cadre de la stratégie chinoise «zéro covid», qui visait à empêcher complètement la propagation du virus. Ces restrictions, qui ont bouleversé la vie quotidienne, ont conduit à des manifestations de colère en novembre, qui se sont propagées rapidement et largement des universités aux usines.

En dehors de la Chine, l’annonce de lundi a donné de l’espoir à des dizaines de milliers d’étudiants internationaux qui ont passé près de trois ans en lock-out du pays, et les universités chinoises où ils sont inscrits. Ce groupe, qui a plaidé sous le hashtag #TakeUsBackToChina, a rencontré des difficultés pour obtenir des visas, réserver des vols ou accéder à des campus verrouillés.

Shahroz Khan, 22 ans, étudiant en médecine indien, étudiait en Chine lorsqu’il est retourné dans son pays d’origine en 2020. Il n’avait aucune idée que la frontière chinoise resterait fermée pendant les deux prochaines années et qu’il ne serait pas pu retourner sur le campus. Il a fini par terminer ses études en ligne, mais doit encore retourner en Chine pour effectuer un stage.

“Depuis deux ans et demi, nous entendons la même réponse : soit il y a un confinement, soit des restrictions, soit une augmentation des cas”, a-t-il déclaré depuis l’Inde.

Son université de la province du Jiangsu avait précédemment demandé aux étudiants de ne pas essayer de revenir jusqu’en février 2023. Avec l’assouplissement des restrictions, Khan espère rentrer plus tôt en Chine.

Les experts disent que le pays doit être clair et transparent dans ses communications et traiter les étudiants internationaux avec compassion.

“Le traitement incohérent des étudiants internationaux a été un échec du soft power pour la Chine”, a déclaré Curtis S. Chin, ancien ambassadeur américain auprès de la Banque asiatique de développement et maintenant président du Milken Institute Asia Center.

Il a ajouté que de nombreux étudiants étaient retournés aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe après l’ouverture de ces régions. “Le contraste avec la situation en Chine est frappant”, a-t-il déclaré.

Chin a ajouté que la Chine pourrait continuer à attirer des étudiants internationaux en raison de ses faibles coûts et de sa qualité relative ; mais il pourrait devoir offrir des bourses et une aide financière pour être une destination d’enseignement supérieur attrayante.

Andy Mok, chercheur au Centre pour la Chine et la mondialisation basé à Pékin, a déclaré que la stratégie chinoise de confinement des coronavirus avait été couronnée de succès mais avait été “coûteuse en termes économiques, sociaux et émotionnels avec des étudiants étrangers, des chefs d’entreprise et des touristes largement incapables d’entrer ou de revenir en Chine pendant plusieurs années”. Désormais, le gouvernement se concentrerait sur la reprise économique avec le changement de stratégie covid, a-t-il déclaré.