La Chine assouplit les restrictions de Covid sur les voyages et la production

À partir de mardi, les lieux publics tels que ces supermarchés à Pékin n’exigent plus que les gens présentent la preuve d’un récent test viral négatif.

Si le code de la santé décidait que l’utilisateur était entré en contact avec une infection ou une zone à risque Covid, l’application afficherait une fenêtre contextuelle, empêchant la personne d’entrer dans les espaces publics, ou de monter à bord d’un train ou d’un avion jusqu’à ce que la pop-up up a été résolu.

Dans un exemple de la façon dont les contrôles Covid sont devenus stricts en Chine continentale, la capitale de Pékin a cette année de plus en plus exigé que les gens scannent un code de santé avec une application pour smartphone afin d’entrer dans les lieux publics. Le code de la santé devait alors montrer un résultat de test viral négatif au cours des deux ou trois derniers jours.

Les mesures indiquaient également qu’à l’exception des installations telles que les maisons de retraite, les écoles élémentaires et intermédiaires et les cliniques de santé, les sites ne devraient pas exiger de tests de virus négatifs ou de vérifications du code de santé.

Les autorités chinoises ont également déclaré qu’à moins qu’une zone ne soit désignée comme zone à haut risque, le travail et la production locale ne peuvent pas être arrêtés.

BEIJING – Dans un assouplissement significatif des contrôles de Covid, le gouvernement chinois a déclaré mercredi que les gens n’auront plus besoin de montrer des tests de virus ou des codes de santé négatifs pour voyager entre différentes parties du pays.

La capitale a assoupli ses exigences de lecture du code de la santé mardi.

Malgré un assouplissement national des mesures Covid à la mi-novembre, une flambée d’infections et la mise en œuvre locale qui a suivi de la stricte politique chinoise zéro-Covid ont ajouté à la frustration des gens face aux contrôles. Des étudiants et des groupes de personnes ont organisé des manifestations publiques le dernier week-end de novembre.

Au cours des derniers jours, les autorités locales à travers le pays ont supprimé de nombreuses exigences en matière de tests de virus.

“En ce qui concerne la mise en œuvre, il existe de nombreuses incohérences entre les différents départements et les différentes régions”, a déclaré mercredi matin Dan Wang, économiste en chef basé à Shanghai chez Hang Seng China, sur “Squawk Box Asia” de CNBC.

“Nous ne savons pas si les véritables restrictions, ou le” retour à la normale “peuvent se produire, en fait, dans les six prochains mois, car nous pouvons voir que pour les petites villes, par exemple, comme Taiyuan et Xi’an, leur les changements dans les restrictions de Covid sont encore très en retard sur ce qui se passe à Pékin et à Shanghai.”

– Jihye Lee de CNBC a contribué à ce rapport.