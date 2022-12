La Chine assouplit les règles ultra-strictes de Covid après des semaines de manifestations historiques dans une descente humiliante pour Xi affaibli

XI Jinping a assoupli ses règles draconiennes de Covid après des semaines de manifestations historiques dans une descente humiliante pour le dictateur.

Dans un revirement brutal, la Chine a annulé certaines de ses règles les plus strictes, notamment la réduction de la durée des fermetures et l’ordre de retourner dans les salles de classe.

Les habitants de Shanghai affrontent des forces de l’ordre vêtues de matières dangereuses lors d’une manifestation Crédit : Reuters

Un manifestant emmené par des flics à Shanghai, en Chine Crédit : AP

Les manifestants sont descendus dans les rues d’au moins huit villes de Chine Crédit : Getty

Le président chinois Xi Jinping Crédit : AP

La colère suscitée par la politique zéro Covid de la Chine – impliquant des verrouillages de masse, des tests constants et de longues quarantaines – a alimenté d’énormes troubles à une échelle jamais vue depuis les manifestations pro-démocratie de 1989.

Et dans une annonce mercredi, la Commission nationale chinoise de la santé a confirmé que les règles seraient assouplies.

La fréquence et la portée des tests PCR seront réduites, les verrouillages seront réduits et les personnes atteintes de cas de Covid non graves pourront s’isoler à domicile plutôt que dans des hôpitaux de campagne surpeuplés.

Les gens ne seront plus tenus de présenter une preuve de tests Covid et un bon état de santé sur leur téléphone pour entrer dans les bâtiments et espaces publics – à l’exception des zones telles que les crèches, les établissements de soins pour personnes âgées et les écoles.

Les nouvelles règles ont également supprimé les quarantaines forcées pour les personnes ne présentant aucun symptôme ou présentant des cas bénins.

L’ampleur des fermetures a été limitée aux étages et aux immeubles d’appartements individuels, plutôt qu’à des quartiers et des quartiers entiers – et les fermetures ne peuvent durer plus de cinq jours à moins que des cas supplémentaires ne soient détectés.

“Les personnes infectées asymptomatiques et les cas bénins éligibles à l’isolement à domicile sont généralement isolés à domicile, ou ils peuvent choisir volontairement l’isolement centralisé pour le traitement”, a déclaré la commission.

“Les tests PCR de masse ne sont effectués que dans les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite et les unités de travail à haut risque ; la portée et la fréquence des tests PCR doivent être encore réduites.

“Les personnes voyageant à travers les provinces n’ont pas besoin de fournir un résultat de test de 48 heures et n’ont pas besoin de tester à leur arrivée.”

La descente survient après des protestations sans précédent à travers le pays contre la stricte politique zéro-Covid de Xi – qui entre maintenant dans sa quatrième année.

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de huit villes – dont Pékin et Shanghai – après que la mort de 10 personnes dans un incendie d’appartement a été imputée aux règles de verrouillage.

Les manifestants ont appelé à plus de libertés politiques, certains appelant même à la démission de Xi.

La Chine a désespérément essayé de maintenir la politique de la ligne dure tout en faisant tourner la deuxième plus grande économie du monde.

Mais l’effusion de frustration publique à l’échelle nationale semble avoir finalement influencé l’opinion des hauts responsables du Parti communiste.

Dans le cadre des nouvelles mesures, les restrictions sur la vente de médicaments contre le rhume seront également levées et les vaccinations des personnes âgées seront renforcées.

Les injonctions aux entreprises et aux sociétés de transport de suspendre les services seront levées.

Et une plus grande attention sera accordée à la sécurité publique – les sorties de secours n’étant plus bloquées en raison des ordonnances de verrouillage.

Comment les règles ont été assouplies Les personnes atteintes de cas de Covid non graves peuvent désormais s’isoler à domicile

Les gens ne sont plus tenus de montrer un «code de santé vert» pour entrer dans les bâtiments publics et les espaces publics – à quelques exceptions près

Les quarantaines forcées pour les personnes ne présentant aucun symptôme ou des cas bénins ont été supprimées

Les écoles où il n’y a pas eu d’épidémie doivent reprendre l’enseignement en classe

Les verrouillages seront limités à l’étage et aux bâtiments des appartements – plutôt qu’à des quartiers et des quartiers entiers

Les verrouillages ne peuvent durer plus de cinq jours à moins que de nouveaux cas ne soient détectés

Restrictions levées sur la vente de médicaments contre le rhume

Les injonctions aux entreprises et aux sociétés de transport de suspendre leurs services ont été levées

Les restrictions à l’utilisation des transports publics sans preuve d’un test négatif ont été levées dans certaines villes

Les autorités ont progressivement annulé les restrictions ces derniers jours.

Lundi, les navetteurs de Pékin et de 16 autres villes ont été autorisés à monter à bord des bus et des métros sans test de virus au cours des 48 heures précédentes pour la première fois depuis des mois.

Shanghai – qui a subi un verrouillage brutal de deux mois cette année – a annoncé les mêmes règles – les résidents pouvant se rendre dans des lieux extérieurs tels que des parcs et des attractions touristiques sans test récent.

Les centres industriels près de Hong Kong ont rouvert les marchés et les entreprises et levé la plupart des restrictions de mouvement tout en maintenant les restrictions sur les quartiers infectés.

Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management, a déclaré : “Ce changement de politique est un grand pas en avant. Je m’attends à ce que la Chine rouvre complètement sa frontière au plus tard à la mi-2023”.

Mais l’approche détendue a déclenché une ruée vers les traitements Covid car certains – y compris les personnes âgées – se sentent désormais plus vulnérables au virus.

Les autorités de tout le pays ont mis en garde contre des approvisionnements serrés et des prix abusifs de la part des détaillants ces derniers jours.

“S’il vous plaît, achetez rationnellement, achetez à la demande et ne stockez pas aveuglément”, aurait averti l’Administration municipale de l’alimentation et des médicaments de Pékin.

Les analystes de la société japonaise Nomura ont estimé lundi que 53 villes – qui abritent près d’un tiers de la population chinoise – avaient encore des restrictions en place.