La Chine assouplit les mesures anti-COVID après les manifestations

La Chine a annulé mercredi les règles d’isolement des personnes atteintes de COVID-19 et a abandonné les exigences de test de virus pour certains lieux publics dans un changement radical d’une stratégie qui a confiné des millions de personnes dans leurs maisons et a déclenché des protestations et des demandes de démission du président Xi Jinping.

Cette décision s’ajoute à un assouplissement antérieur qui a alimenté les espoirs que Pékin abandonnait sa stratégie «zéro COVID», qui perturbe la fabrication et le commerce mondial. Les experts préviennent cependant que les restrictions ne pourront pas être complètement levées avant au moins mi-2023, car des millions de personnes âgées doivent encore être vaccinées et le système de santé renforcé.

La Chine est le dernier grand pays qui essaie encore d’éradiquer la transmission du virus tandis que de nombreux pays tentent de vivre avec. Alors qu’ils lèvent les restrictions, les responsables chinois ont également commencé à parler du virus comme moins menaçant – un effort possible pour préparer les gens à un changement similaire.

Les personnes atteintes de cas bénins seront autorisées pour la première fois à s’isoler à domicile, a annoncé la Commission nationale de la santé, au lieu de se rendre dans des centres de quarantaine parfois surpeuplés ou insalubres. Cela répond à une irritation majeure qui a contribué à susciter des manifestations qui ont éclaté le 25 novembre à Shanghai et dans d’autres villes.

Les établissements publics, à l’exception des «lieux spéciaux», tels que les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite, n’exigeront plus que les visiteurs produisent un «code de santé» sur une application pour smartphone qui suit leurs tests de virus et s’ils se sont rendus dans des zones jugées à haut risque d’infection.

Les responsables locaux doivent “prendre des mesures strictes et détaillées pour protéger la vie, la sécurité et la santé des personnes” mais en même temps “minimiser l’impact de l’épidémie sur le développement économique et social”, indique le communiqué.

Les restrictions imposées par la Chine ont contribué à maintenir le nombre de cas à un faible niveau, mais cela signifie que peu de personnes ont développé une immunité naturelle, un facteur qui pourrait retarder les plans de réouverture si les cas augmentent et que les autorités se sentent obligées de réimposer des restrictions.

Pourtant, après trois ans passés à avertir le public des dangers du COVID-19, les autorités chinoises ont commencé à le présenter comme moins menaçant.

Les personnes atteintes de cas bénins “peuvent se rétablir d’elles-mêmes sans soins médicaux spéciaux”, a déclaré Wu Zunyou, épidémiologiste en chef des Centres chinois de contrôle des maladies, sur son compte de réseau social.

“La bonne nouvelle est que les données montrent que la proportion de cas graves est faible”, a déclaré Wu.

Les derniers changements sont de “petits pas” dans un processus graduel visant à mettre fin aux restrictions, a déclaré Liang Wannian, membre d’un groupe d’experts conseillant la Commission nationale de la santé, lors d’une conférence de presse.

L’objectif du gouvernement est “de revenir à l’état d’avant l’épidémie, mais la réalisation de l’objectif doit avoir des conditions”, a déclaré Liang, l’un des experts anti-épidémiques les plus éminents de Chine.

Le Dr Yanzhong Huang, expert en santé publique en Chine, a également souligné le caractère progressif de l’annonce.

Les nouvelles mesures s’éloignent du «zéro COVID» – mais «pas une feuille de route pour la réouverture», a déclaré Huang, directeur du Center for Global Health Studies de l’Université Seton Hall.

“Une fois mises en œuvre, ces mesures peuvent générer une dynamique qui alimente la propagation rapide du virus même si la Chine n’est pas prête pour un changement aussi radical”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une campagne de vaccination des personnes âgées qui, selon les experts de la santé, doit être menée avant que la Chine ne puisse mettre fin aux restrictions imposées aux visiteurs venant de l’étranger. Ils disent que le Parti communiste au pouvoir doit également renforcer le système hospitalier chinois pour faire face à une éventuelle augmentation des cas.

Mais la frustration du public augmente maintenant, alors que des millions de personnes sont confinées à plusieurs reprises chez elles pendant des périodes incertaines, que les écoles ferment brusquement et que la croissance économique chute.

Les changements ont été déployés malgré un nouveau pic d’infections commencé en octobre. Mercredi, le gouvernement a signalé 25 231 nouveaux cas, dont 20 912 sans symptômes.

Le gouvernement de Xi a brandi le « zéro COVID » comme preuve de la supériorité du système chinois par rapport aux États-Unis et aux pays occidentaux. Le nombre officiel de morts en Chine est de 5 235 depuis le début de la pandémie, contre 1,1 million aux États-Unis.

Des règles ont été laissées en place pour avertir que les immeubles d’appartements et de bureaux pourraient être scellés en cas d’infection. Les plaintes selon lesquelles les familles sont confinées pendant des semaines avec un accès incertain à la nourriture et aux médicaments ont été l’un des principaux moteurs des manifestations.

Au début de cette année, le parti au pouvoir a décidé de suspendre l’accès aux quartiers ou districts où des infections ont été découvertes au lieu d’isoler des villes entières.

Mercredi, le gouvernement a déclaré que la portée des fermetures serait encore réduite aux étages d’appartements ou aux immeubles au lieu des quartiers.

Il a déclaré que les écoles des communautés sans épidémie doivent revenir à l’enseignement en personne.

Cela semblait être une réponse aux plaintes selon lesquelles les dirigeants locaux, menacés de perdre leur emploi en cas d’épidémie, imposent des fermetures destructrices, pourraient être inutiles et dépasser ce que le gouvernement central autorise.

Les manifestations dans au moins huit grandes villes et sur des dizaines de campus universitaires ont été la manifestation de dissidence publique la plus répandue depuis des décennies. À Shanghai, certains manifestants ont crié la demande politiquement explosive de démission de Xi, la figure la plus influente de la Chine depuis des décennies.

—Joe Mcdonald, Associated Press

ChineCoronavirus