La Chine assouplit les contrôles, ne donne aucun signe de la fin du “zéro COVID”

BEIJING (AP) – La Chine assouplit certains des contrôles antivirus les plus stricts au monde et les autorités affirment que les nouvelles variantes sont plus faibles. Mais ils n’ont pas encore dit quand ils pourraient mettre fin à une stratégie «zéro-COVID» qui confine des millions de personnes dans leurs maisons et déclenche des protestations et des demandes de démission du président Xi Jinping.

Lundi, les navetteurs de Pékin et d’au moins 16 autres villes ont été autorisés à monter à bord des bus et des métros sans test de virus au cours des 48 heures précédentes pour la première fois depuis des mois. Les centres industriels, dont Guangzhou près de Hong Kong, ont rouvert les marchés et les entreprises et levé la plupart des restrictions de mouvement tout en maintenant les restrictions sur les quartiers infectés.

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière des plans pour vacciner des millions de personnes dans les 70 et 80 ans, une condition pour mettre fin aux restrictions «zéro-COVID» qui empêchent la plupart des visiteurs de Chine et ont perturbé la fabrication et le commerce mondial.

Cela a stimulé l’espoir d’une fin rapide au “zéro COVID”. Mais les experts de la santé et les économistes préviennent qu’il faudra attendre le milieu de 2023 et peut-être 2024 avant que les taux de vaccination ne soient suffisamment élevés et que les hôpitaux ne soient prêts à faire face à une éventuelle éruption d’infections.

“La Chine n’est pas encore prête pour une réouverture rapide”, ont déclaré lundi les économistes de Morgan Stanley dans un rapport. “Nous nous attendons à des mesures de confinement persistantes. … Les restrictions pourraient encore se resserrer de manière dynamique dans les villes de niveau inférieur si les hospitalisations augmentaient.

Les changements font suite à des manifestations exigeant la fin du «zéro COVID», mais sont conformes aux promesses antérieures du Parti communiste de réduire les perturbations en assouplissant la quarantaine et d’autres restrictions. Les changements ont été très médiatisés dans le but possible d’apaiser la colère du public, mais rien n’indique si des changements auraient pu être apportés en réponse aux manifestations à Shanghai et dans d’autres villes.

La Chine est le seul grand pays qui tente encore d’éradiquer la transmission tandis que les États-Unis et d’autres assouplissent les restrictions et tentent de vivre avec le virus qui a tué au moins 6,6 millions de personnes et infecté près de 650 millions.

Les manifestations ont commencé le 25 novembre après la mort d’au moins 10 personnes dans un incendie dans un immeuble à Urumqi, dans le nord-ouest. Les autorités ont démenti les suggestions selon lesquelles les pompiers ou les victimes auraient été bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles antivirus. Mais la catastrophe est devenue un foyer de frustration du public.

Avant les manifestations, le Parti communiste a promis de rendre le “zéro COVID” moins coûteux et moins perturbateur, mais a déclaré qu’il s’en tenait à la stratégie globale de confinement.

Le parti a annoncé plus tôt des mises à jour de la stratégie pour la rendre plus ciblée. Les autorités ont commencé à suspendre l’accès aux bâtiments ou aux quartiers infectés au lieu de villes entières. Mais un pic de cas à partir d’octobre a incité des régions de toute la Chine à fermer des écoles et à confiner les familles dans des appartements exigus pendant des semaines.

Les autorités disent qu’elles “optimisent davantage” les contrôles et avertissent que le pays doit rester vigilant.

La Chine fait face à “de nouvelles situations et tâches” en raison de “l’affaiblissement de la pathogénicité” de la dernière variante de l’omicron, a déclaré la semaine dernière un vice-Premier ministre chargé de la campagne anti-virus, Sun Chunlan. Elle a déclaré que la Chine avait «un diagnostic et un traitement efficaces» et avait vacciné plus de 90% de sa population.

Le parti au pouvoir tente d’équilibrer “la prévention des épidémies, la stabilité économique et la sécurité pour le développement”, a déclaré Sun mercredi lors d’une conférence avec des responsables de la santé, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Malgré les changements, Pékin et d’autres villes disent à certains habitants de rester chez eux ou appliquent d’autres restrictions aux quartiers infectés.

Les voyageurs dans les gares de la capitale chinoise et dans trois aéroports sont tenus de présenter un test viral négatif dans les 48 heures précédentes. Ailleurs, Guangzhou et d’autres villes ont déclaré que les zones jugées à haut risque d’infection sont toujours confrontées à des restrictions supplémentaires.

Un test viral négatif au cours des 72 dernières heures est toujours requis pour entrer dans les bâtiments publics de la vaste métropole de Chongqing dans le sud-ouest, un point chaud du dernier pic d’infection. Les repas dans les restaurants de certaines parties de Pékin sont toujours interdits.

Un journal a rapporté la semaine dernière que certains habitants de Pékin qui ont des cas légers ou asymptomatiques de COVID-19 seraient autorisés pour la première fois à s’isoler chez eux au lieu de se rendre dans l’un des centres de quarantaine tentaculaires de Chine. Le gouvernement n’a pas encore confirmé cela.

Les prévisionnistes disent que l’économie en difficulté, déjà sous la pression de la faible demande d’exportations chinoises et d’une répression gouvernementale de la dette dans le secteur immobilier, pourrait se contracter ce trimestre.

Les régulateurs ont réagi en libérant plus d’argent pour les prêts et tentent d’encourager l’investissement privé dans les projets d’infrastructure. Ils ont assoupli certains contrôles financiers sur les promoteurs immobiliers pour inverser un effondrement dans l’une des plus grandes industries chinoises.

“Les décideurs politiques concentrent leurs efforts sur la stimulation de la croissance”, ont déclaré les analystes d’Eurasia Group dans un rapport. “Cependant, même si la transition de la Chine loin d’une politique stricte de zéro-COVID est plus décisive et accélérée, atteindre des jalons de santé publique comme l’augmentation de la vaccination des personnes âgées prendra des mois.”

Lundi, le gouvernement a signalé 30 014 nouveaux cas, dont 25 696 sans symptômes. C’était en baisse par rapport au pic quotidien de la semaine dernière au-dessus de 40 000, mais toujours proche des sommets quotidiens records pour la Chine.

Le gouvernement de Xi a présenté le “zéro COVID” comme preuve de la supériorité du système chinois par rapport aux États-Unis et aux pays occidentaux. Le nombre officiel de morts en Chine s’élève à 5 235 depuis le début de la pandémie, contre 1,1 million aux États-Unis.

La Chine a également subi une augmentation possible du nombre de décès parmi les personnes atteintes de cancer, de maladies cardiaques et d’autres maladies qui ont eu du mal à se faire soigner tandis que les hôpitaux se concentraient sur le traitement des cas de virus. Les données sur ces décès n’ont pas été rapportées.

Joe Mcdonald, l’Associated Press