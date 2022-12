La Chine assouplit la politique «zéro-COVID» une «rare démonstration de faiblesse» de Xi Jinping, selon un manifestant de la place Tiananmen

Le président chinois Xi Jinping fait preuve d’une “rare démonstration de faiblesse” alors que Pékin cherche à revenir sur certaines de ses politiques COVID-19 les plus extrêmes, selon un ancien chef de la manifestation de la place Tiananmen.

“Il est difficile de prédire l’issue des manifestations maintenant”, a déclaré Zhou Fengsuo, militant des droits de l’homme et ancien leader étudiant lors des manifestations de la place Tiananmen, à Newsweek. “Mais nous assistons déjà à un assouplissement de la politique” zéro-COVID “, ce qui est une rare démonstration de faiblesse pour Xi Jinping.”

Les protestations se sont propagées à un certain nombre de villes à travers la Chine alors que les habitants repoussaient la politique stricte du «zéro-COVID» du pays, dans laquelle les gouvernements locaux verrouilleraient les villes et appliqueraient des tests de masse après avoir détecté seulement quelques cas de COVID-19.

La politique a limité le nombre de décès à moins de 6 000 parmi sa population de 1,4 milliard d’habitants, mais les habitants en ont assez des restrictions sévères que les règles imposent à leur vie trois ans après la première propagation du virus.

Au cours du week-end, les responsables de la région du Xinjiang ont commencé à assouplir les restrictions dans les zones à faible propagation communautaire, déclarant qu’ils avaient essentiellement atteint le “zéro-COVID” sociétal. Les experts estiment que Pékin a changé de cap afin d’aider à réprimer les manifestations.

Cependant, les protestations ont continué à se propager sur les réseaux sociaux dans un rare écart du réseau de censure chinois, avec des vidéos faisant surface sur Twitter et TikTok montrant des manifestations dans les villes du pays.

Certaines des manifestations ont inclus des chants anti-Parti communiste chinois (PCC), que Zhou a applaudis dans le cadre de “passer par un baptême d’activisme politique”.

“En tant que survivant du massacre de Tiananmen, je suis en larmes en regardant les manifestants scandant ‘fin au PCC’ à Shanghai, le lieu de naissance du PCC”, a déclaré Zhou.

“Xi Jinping a toujours un contrôle total au sein du PCC. Mais son contrôle strict signifie également que le système ne peut pas faire face aux surprises parce que ses sous-fifres ne sont pas disposés à prendre des initiatives sans instructions explicites de Xi”, a expliqué Zhou. “De plus, le système” zéro-COVID “est déjà épuisé. Mais à ce stade, il est toujours enraciné.”

Les experts ont émis l’hypothèse que les politiques de Pékin ne sont pas viables, mais que le gouvernement ne peut pas complètement revenir sur ses politiques tant qu’une plus grande partie de la population n’est pas vaccinée, ce qui signifie que “zéro-COVID” pourrait rester aussi longtemps qu’une autre année.

Pékin a vu certains quartiers locaux autoriser les résidents présentant des cas légers ou asymptomatiques de COVID-19 à s’isoler chez eux plutôt que de se présenter à de grandes installations de quarantaine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a défendu sa réponse au virus, affirmant que “les faits ont prouvé que les mesures de réponse à l’épidémie de la Chine sont fondées sur la science, correctes et efficaces”, ajoutant que les États-Unis ont un nombre de morts beaucoup plus élevé et ne sont “pas en mesure de pointer des doigts.”

Le gouvernement de Xi a promis de réduire la perturbation de sa stratégie “zéro-COVID” en raccourcissant les quarantaines et en apportant d’autres changements. Cependant, il dit qu’il s’en tiendra aux restrictions qui ont fermé à plusieurs reprises des écoles et des entreprises et suspendu l’accès aux quartiers.

