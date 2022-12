La Chine assouplit certains contrôles de virus et fouille les piétons

BEIJING (AP) – Davantage de villes chinoises ont assoupli certaines restrictions antivirus alors que la police patrouillait dans leurs rues pour éviter les manifestations jeudi tandis que le Parti communiste au pouvoir se préparait aux funérailles très médiatisées du défunt dirigeant Jiang Zemin.

Guangzhou au sud, Shijiazhuang au nord, Chengdu au sud-ouest et d’autres grandes villes ont annoncé qu’elles assouplissaient les exigences de test et les contrôles de mouvement. Dans certaines régions, les marchés et le service de bus ont rouvert.

Les annonces ne mentionnaient pas les manifestations du week-end dernier à Shanghai, Pékin et dans au moins six autres villes contre le coût humain des restrictions antivirus qui confinent des millions de personnes chez elles. Mais le moment et la publicité ont suggéré que le gouvernement du président Xi Jinping tentait d’apaiser la colère du public après que certains manifestants eurent demandé la démission de Xi, politiquement explosive.

Avec une forte présence policière, il n’y avait aucune indication de protestations. Des notes sur les réseaux sociaux se sont plaintes que des personnes étaient arrêtées au hasard pour que la police vérifie les smartphones, recherchant peut-être des applications interdites telles que Twitter, dans ce qu’elles ont qualifié de violation de la Constitution chinoise.

“J’ai particulièrement peur de devenir le” modèle du Xinjiang “et d’être fouillé sous prétexte de me promener”, a déclaré une publication signée Qi Xiaojin sur la plate-forme populaire Sina Weibo, faisant référence à la région du nord-ouest où les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes sont soumis à d’intenses surveillance.

Les manifestants ont utilisé Twitter et d’autres médias sociaux étrangers pour faire connaître les manifestations tandis que le Parti communiste supprime les vidéos et les photos des services en Chine.

Jeudi, le gouvernement a signalé 36 061 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, dont 31 911 sans symptômes.

Pendant ce temps, Pékin se préparait pour les funérailles de Jiang, qui était chef du parti au pouvoir jusqu’en 2002 et président jusqu’à l’année suivante. Le parti a annoncé qu’il était décédé mercredi à Shanghai d’une leucémie et d’une défaillance multiviscérale.

Aucun dignitaire étranger ne sera invité conformément à la tradition chinoise, a annoncé le parti. Il n’a pas encore fixé de date pour les funérailles ni annoncé comment il pourrait être affecté par les contrôles antivirus.

Le gouvernement de Xi a promis de réduire la perturbation de sa stratégie “zéro COVID” en raccourcissant les quarantaines et en apportant d’autres changements. Mais il dit qu’il s’en tiendra aux restrictions qui ont fermé à plusieurs reprises des écoles et des entreprises et suspendu l’accès aux quartiers.

Les manifestations ont commencé vendredi après qu’au moins 10 personnes ont été tuées dans un incendie dans un immeuble à Urumqi dans le Xinjiang. Cela a soulevé des questions quant à savoir si les pompiers ou les victimes essayant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles. Les autorités ont nié cela, mais les décès sont devenus un foyer de frustration du public.

Le gouvernement dit qu’il rend les restrictions plus ciblées et plus flexibles, mais un pic d’infections depuis octobre a incité les responsables locaux qui sont menacés de perdre leur emploi en cas d’épidémie à imposer des contrôles que certains habitants qualifient d’excessifs et de destructeurs.

The Associated Press