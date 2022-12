La Chine assouplit certaines restrictions COVID à la suite de manifestations anti-verrouillage | Nouvelles du monde

Les autorités chinoises ont assoupli certaines restrictions COVID dans certaines villes du pays à la suite de récentes manifestations anti-verrouillage généralisées.

Un léger assouplissement des exigences de test est introduit à Pékin, où les résidents peuvent désormais monter à bord des bus et des trains sans test de virus pour la première fois depuis des mois.

Dans la ville méridionale de Shenzhen, les navetteurs n’auront plus besoin de montrer un résultat de test négatif pour utiliser les transports en commun et entrer dans les pharmacies, les parcs et les attractions touristiques.

Cependant, un résultat négatif obtenu au cours des dernières 48 heures est toujours requis pour entrer dans des lieux comme les centres commerciaux, qui ont progressivement rouvert, de nombreux restaurants proposant des plats à emporter.

Chinequi suit une politique stricte de zéro-COVID visant à isoler chaque personne infectée, est le dernier grand pays à essayer d’arrêter complètement la transmission par des quarantaines, des tests et des verrouillages de masse.

Cependant, manifestations anti-confinement qui ont éclaté ces dernières semaines à Shanghai et dans d’autres villes alors que les manifestants appelaient à la démission de Xi Jinping en tant que président, ont fait l’objet d’arrestations et de gaz poivré.

Malgré les protestations, les autorités chinoises ont maintenu qu’elles poursuivraient la stratégie zéro COVID.

Cependant, plus tôt cette semaine Les verrouillages COVID et certaines restrictions ont été assouplies dans les grandes villes comme Guangzhou, Chongqing et Zhengzhou.

Des restrictions qui s’assouplissent : A partir de lundi, les habitants de Shanghai n’auront plus à présenter un test négatif pour prendre les transports en commun et visiter les parcs

Dans la ville de Nanning, capitale de la région sud du Guangxi, il n’est plus nécessaire d’avoir un test négatif pour prendre le train

Les autorités de divers districts de Pékin ont annoncé que les personnes testées positives pour le virus peuvent se mettre en quarantaine à domicile.

Les autorités de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, ont déclaré qu’elles autoriseraient désormais les contacts étroits des personnes atteintes de COVID-19, qui remplissent certaines conditions, à se mettre en quarantaine à domicile

La reprise “ordonnée” des commerces, notamment des supermarchés, des gymnases et des restaurants, a été annoncée à Zhengzhou

Dimanche, la Chine a annoncé 35 775 autres cas positifs au cours des dernières 24 heures, dont 31 607 asymptomatiques, portant son total à 336 165 avec 5 235 décès.

Le pays a signalé deux décès supplémentaires, dans les provinces du Shandong et du Sichuan – bien qu’aucune information n’ait été donnée sur leur âge ou s’ils étaient complètement vaccinés.

Bien que beaucoup aient mis en doute l’exactitude des chiffres chinois, ils restent relativement faibles par rapport aux États-Unis et à d’autres pays.

Alors que neuf Chinois sur 10 ont été vaccinés, seulement 66% des personnes de plus de 80 ans ont reçu un vaccin, tandis que 40% ont reçu un rappel, selon la Commission nationale de la santé.

Compte tenu des chiffres et du fait que relativement peu de Chinois ont développé des anticorps en étant exposés au virus, certains craignent que des millions de personnes ne meurent si les restrictions étaient entièrement levées.

Alors que l’assouplissement de certaines restrictions signale plus de libertés pour les personnes, les experts de la santé et les économistes s’attendent à ce que la stratégie zéro COVID reste en place au moins jusqu’à la mi-2023 et peut-être jusqu’en 2024.