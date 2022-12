La Chine assouplit certaines restrictions antivirus au milieu de la colère du public

Davantage de villes chinoises ont assoupli les restrictions anti-virus et la police a patrouillé dans les rues jeudi alors que le gouvernement tentait de désamorcer la colère du public face à certaines des mesures COVID-19 les plus strictes au monde et d’empêcher davantage de manifestations.

Après les manifestations du week-end au cours desquelles certaines foules ont demandé la démission du dirigeant Xi Jinping, politiquement explosive, les rues des grandes villes sont restées calmes face à une répression largement ignorée.

Guangzhou au sud, Shijiazhuang au nord, Chengdu au sud-ouest et d’autres grandes villes ont annoncé qu’elles assouplissaient les exigences de test et les contrôles de mouvement. Dans certaines régions, les marchés et le service de bus ont rouvert. Un journal a rapporté que Pékin, la capitale, a commencé à autoriser certaines personnes atteintes du virus à s’isoler chez elles, évitant les centres de quarantaine bondés qui ont suscité des plaintes.

Le gouvernement n’a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation.

Mais bon nombre des règles qui ont amené les gens dans les rues de Shanghai, Pékin et d’au moins six autres villes restent en vigueur. La mort de l’ancien dirigeant Jiang Zemin cette semaine pourrait fournir une autre occasion aux foules de se rassembler et éventuellement de protester.

Des dizaines de millions de personnes doivent encore être vaccinées

Les annonces d’assouplissement des restrictions n’ont pas mentionné les protestations du week-end dernier contre le coût humain des mesures antivirus qui confinent des millions de personnes chez elles. Mais le moment et la publicité ont suggéré que le gouvernement de Xi essayait d’apaiser la colère du public.

Alors que les experts disent que les politiques de Pékin ne sont pas durables, ils préviennent qu’il ne peut pas assouplir les contrôles qui empêchent la plupart des voyageurs de sortir de Chine jusqu’à ce que des dizaines de millions de personnes âgées soient vaccinées. Ils disent que cela signifie que “zéro COVID” pourrait rester en place jusqu’à une autre année.

Avec une forte présence policière, il n’y avait aucune indication de manifestations jeudi. Des notes sur les médias sociaux se sont plaintes que des personnes étaient arrêtées au hasard pour que la police vérifie les smartphones, recherchant peut-être des applications interdites telles que Twitter, dans ce qu’elles ont qualifié de violation de la constitution chinoise.

Les habitants passent devant des barrières maintenant empilées sur le côté dans le quartier de Haizhu. (The Associated Press)

“J’ai particulièrement peur de devenir le ‘modèle du Xinjiang’ et d’être fouillé sous prétexte de me promener”, a déclaré un message signé Qi Xiaojin sur la plateforme populaire Sina Weibo, faisant référence à la région du nord-ouest où les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes sont soumis à d’intenses surveillance.

Les manifestants ont rendu publiques les manifestations sur Twitter et d’autres médias sociaux étrangers auxquels le Parti communiste tente de bloquer l’accès, tandis que les vidéos et les photos sont supprimées des services en Chine. Mais la police semblait essayer de garder leur répression hors de vue, peut-être pour éviter d’encourager les autres en attirant l’attention sur l’ampleur des manifestations.

Jeudi, le gouvernement a signalé 36 061 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, dont 31 911 sans symptômes.

Quelques reculs des règles les plus strictes

Les centres industriels de Shenyang et Harbin dans le nord-est ont annoncé que les élèves qui fréquentent l’école en ligne et les autres personnes qui ont une interaction minimale avec les autres ne seraient plus tenus de passer des tests de dépistage du virus administrés aussi souvent qu’une fois par jour.

À Pékin, certains quartiers ont commencé à autoriser les personnes atteintes de cas légers ou asymptomatiques de COVID-19 à s’isoler à domicile, a rapporté le journal Yicai sur son site Internet. L’agence anti-épidémique n’a pas répondu aux questions envoyées à son bureau par fax.

Le rapport n’a donné aucun détail, mais un article publié jeudi sur le compte de réseau social du gouvernement du district de Gaobeidian a déclaré que les personnes dont le test était positif pouvaient rester chez elles. Il a ensuite été supprimé.

Pendant ce temps, la télévision d’État a annoncé que les funérailles de Jiang, qui a été chef du parti au pouvoir jusqu’en 2002 et président jusqu’à l’année suivante, auront lieu mardi au Grand Palais du Peuple, siège de la législature cérémonielle chinoise dans le centre de Pékin. Jiang est décédé mercredi à 96 ans.

Aucun dignitaire étranger ne sera invité conformément à la tradition chinoise, a annoncé le parti. Il a déclaré qu’il n’y aurait pas de “cérémonie d’adieu au corps”, probablement en raison des contrôles antivirus.

Washington surveille la “sécurité très lourde” à Pékin et dans d’autres villes avec “un grand soin et une grande attention”, a déclaré l’ambassadeur Nicholas Burns lors d’une apparition en ligne devant un public à Chicago. Il n’a donné aucune indication que l’administration Biden prenait des mesures.

“Correct et efficace”

Le ministère chinois des Affaires étrangères a défendu sa réponse au virus et a rejeté les critiques américaines.

“Les faits ont prouvé que les mesures de riposte à l’épidémie de la Chine sont fondées sur la science, correctes et efficaces”, a déclaré un porte-parole du ministère, Zhao Lijian. Notant le nombre de morts aux États-Unis, il a déclaré que le pays “n’est pas en mesure de pointer du doigt la réponse COVID de la Chine”.

Le gouvernement de Xi a promis de réduire la perturbation de sa stratégie “zéro COVID” en raccourcissant les quarantaines et en apportant d’autres changements. Mais il dit qu’il s’en tiendra aux restrictions qui ont fermé à plusieurs reprises des écoles et des entreprises et suspendu l’accès aux quartiers.

Le trafic revient dans le district de Haizhu jeudi. (The Associated Press)

Les protestations contre les règles ont commencé vendredi après qu’au moins 10 personnes ont été tuées dans un incendie dans un immeuble à Urumqi dans le Xinjiang. Cela a soulevé des questions quant à savoir si les pompiers ou les victimes essayant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles. Les autorités ont nié cela, mais les décès sont devenus un foyer de frustration du public.

Le gouvernement dit qu’il rend les restrictions plus ciblées et plus flexibles, mais un pic d’infections depuis octobre a incité les responsables locaux qui sont menacés de perdre leur emploi en cas d’épidémie à imposer des contrôles que certains habitants qualifient d’excessifs et de destructeurs.