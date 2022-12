La Chine arrête les tests et désinfecte les aliments surgelés importés pour le COVID

Vendredi, le commerce de la viande en Chine a applaudi la fin imminente des tests et de la désinfection des aliments réfrigérés et congelés pour le COVID-19, plus de deux ans après que Pékin a commencé la pratique controversée, ajoutant des coûts substantiels au commerce.

L’Administration d’État pour la réglementation du marché cessera de tester les aliments réfrigérés et surgelés pour le COVID-19 à partir du 8 janvier, selon un avis vu par Reuters et confirmé par l’agence.

Il n’exigera plus non plus que tous les aliments réfrigérés et congelés importés entrent dans des entrepôts centralisés pour être désinfectés et testés avant d’atteindre le marché intérieur.

L’abandon des mesures fait suite à une annonce similaire de l’autorité douanière mercredi selon laquelle elle cessera de tester les aliments de la chaîne du froid arrivant dans les ports du pays.

“Cette politique signifie que nous aurons des coûts et des risques beaucoup plus faibles sur le stockage et le transport des produits”, a déclaré un importateur de viande basé à Pékin qui achète du bœuf et du porc aux États-Unis et dans d’autres pays.

Après avoir imposé le régime COVID le plus strict au monde de verrouillages et de tests incessants pendant trois ans, la Chine a inversé le cap ce mois-ci pour vivre avec le virus, bien que de nouvelles infections aient grimpé en flèche.

La Chine a commencé à tester les importations d’aliments réfrigérés et congelés pour le COVID en 2020 après qu’une épidémie de la maladie sur un marché de gros a amené les autorités à croire que le virus s’était propagé à partir de produits importés.

La pratique était controversée avec les partenaires commerciaux et a considérablement ralenti l’expédition de nourriture vers la Chine, premier acheteur mondial de viande et de nombreux autres produits périssables.

Cela a également augmenté les coûts pour les importateurs et les exportateurs.

« L’annulation des exigences de test et de désinfection profitera certainement au commerce de la viande en termes de réduction des coûts supplémentaires et d’accélération de la circulation des marchandises », a déclaré Huang Juhui, fondateur de Beijing Means Consulting Co.

Les tests COVID et la désinfection, le déplacement des marchandises du port vers le stockage central, les surestaries, l’électricité et les coûts de stockage centralisé peuvent représenter jusqu’à 30 000 yuans (4 321 dollars) par conteneur et prendre jusqu’à 30 jours, a déclaré Huang.

« La fin signalée des tests COVID et de la désinfection de la viande importée dans les ports et aux points de distribution sur le marché sera une étape encourageante vers la reprise du commerce normalisé », a déclaré Joel Haggard, vice-président principal de la région Asie-Pacifique à l’US Meat. Fédération d’exportation.