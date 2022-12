La Chine arrête de compter les cas de covid asymptomatiques alors que les infections augmentent

Commentez cette histoire Commentaire

La Chine a cessé de publier un décompte quotidien des cas de coronavirus asymptomatiques et a resserré les critères de ce qui compte comme un décès lié au covid après avoir critiqué le fait que la méthode précédente ne parvenait pas à capturer une vague d’infections qui est venue avec le pivot soudain loin d’un “zéro covid ” politique. Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a annoncé mercredi qu’il avait supprimé les rapports quotidiens car il n’y avait aucun moyen de suivre l’étendue complète des infections asymptomatiques après le passage la semaine dernière aux tests volontaires. Les personnes dont le test est positif doivent continuer à communiquer leurs résultats aux agents de santé locaux de leur localité.

Le gouvernement a également mis à jour les règles de classification et de déclaration des décès, selon les déclarations d’un gouvernement local de la province du Heilongjiang et d’un hôpital de Mongolie intérieure. Tous deux ont cité un avis publié par l’équipe de réponse à l’épidémie du Conseil des Affaires d’Etat, le cabinet chinois, bien qu’ils n’aient fourni aucun détail.

Covid se propage et le personnel médical tombe malade après que la Chine assouplit les restrictions

Le Bureau d’information du Conseil d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais une capture d’écran largement diffusée prétendument du document suggérait que seules les personnes considérées comme décédées principalement du coronavirus seraient incluses dans le décompte officiel à l’avenir.

Si elle est exacte, la décision d’exclure les décès où les patients ont une condition existante marquerait un écart significatif par rapport à la façon dont les hôpitaux fonctionnaient auparavant. Lors de l’épidémie à Shanghai en avril dernier, par exemple, 36 décès étaient liés au covid. bien que les maladies préexistantes soient considérées comme la cause principale dans chaque cas.

L’inclusion de ces cas dans le décompte était la procédure standard aussi récemment que fin novembre.

La discussion sur les décès disparus s’est répandue en ligne après que le bilan officiel de mercredi était nul, malgré les informations des médias locaux selon lesquelles un ancien footballeur célèbre, Wang Ruoji, était décédé mardi d’une covid et d’une affection sous-jacente.

Depuis plus de deux ans, la Chine poursuit un effort national pour traquer chaque infection au covid-19 et placer ces personnes en quarantaine centralisée. Les tests de masse, les fermetures régulières et la surveillance numérique étendue nécessaires à ce processus ont été étroitement et strictement gérés par les autorités.

Après le chaos précoce et la réponse tardive de la ville de Wuhan et de la province du Hubei au début de l’épidémie, les autorités locales de tout le pays ont été chargées d’être aussi vigilantes que possible pour découvrir et signaler les cas. Ne pas le faire pourrait entraîner la perte d’un emploi ou même une peine d’emprisonnement.

Les hauts dirigeants ont continué de promettre une adhésion « indéfectible » à l’approche jusqu’en octobre, faisant pression sur les gouvernements locaux pour étouffer les épidémies. Confrontées à des variantes plus transmissibles, les grandes villes ont mis en place des confinements de plus en plus sévères. À la fin du mois dernier, le mécontentement face aux contrôles excessifs de la vie quotidienne a éclaté en la plus grande manifestation de désobéissance civile depuis des décennies.

À la suite des protestations, le cabinet chinois a annoncé le 7 décembre de manière inattendue qu’il supprimait les exigences centralisées en matière de tests PCR et mettait fin aux vérifications régulières des codes de santé numériques. La quarantaine à domicile pour les infections asymptomatiques et non graves a été autorisée pour la première fois.

L’annonce a supprimé la pression du gouvernement central pour que les fonctionnaires de bas niveau soient aussi transparents avec les résultats des tests et a transféré la responsabilité de la surveillance de la santé aux familles individuelles. Du jour au lendemain, les kits de test rapide auto-administrés, auparavant à peine utilisés, sont devenus le principal moyen de suivi des cas, même s’il n’existait aucun système de communication des résultats.

Lors d’une tournée d’inspection d’un hôpital, d’une pharmacie et d’une clinique de quartier mardi à Pékin, Sun Chunlan, le vice-Premier ministre responsable de la réponse à la pandémie, a appelé à un “ajustement de l’état d’esprit” alors que l’accent passait du confinement aux interventions médicales.

“L’objectif du travail est de protéger la santé et de prévenir les symptômes graves et de veiller à ce que la période de transition dans les mesures de prévention soit fluide et ordonnée”, a-t-elle déclaré.

Le démantèlement inattendu de nombreux piliers clés de la politique zéro covid a secoué de nombreuses personnes en Chine. Après des mois d’avertissements sur le danger persistant de contracter le virus, la messagerie officielle a brusquement changé pour minimiser les risques d’hospitalisation.

Les projections des principaux virologues chinois suggèrent que 60% de la population pourrait être infectée au cours de l’hiver. Les hôpitaux dans les régions du pays qui n’avaient pratiquement aucun cas pendant l’ère zéro covid se démènent pour se préparer à un afflux de patients, même si de nombreux membres du personnel sont incapables de travailler en raison de la maladie.

Le gouvernement a repoussé les critiques selon lesquelles il n’a pas réussi à se préparer à la vague à venir. Les autorités sanitaires ont publié vendredi une nouvelle estimation de la capacité des unités de soins intensifs qui suggérait que le pays comptait désormais près de 10 lits pour 100 000 habitants, soit un doublement brutal de l’estimation précédente de 4,5.

Une campagne de vaccination a également pris de l’ampleur ces derniers jours avec 1,25 million de vaccins administrés lundi. La cible principale de la campagne est la population âgée. Les autorités ont annoncé mercredi que les personnes de plus de 60 ans souffrant de maladies sous-jacentes et d’une faible immunité pourraient désormais recevoir une deuxième injection de rappel.