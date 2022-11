La Chine arrête 9 responsables du verrouillage du coronavirus après qu’une vidéo les montre en train de battre des civils

Neuf responsables du verrouillage des coronavirus en Chine sont en état d’arrestation à la suite d’une vidéo les montrant semblant attaquer des résidents alors que le pays continue d’appliquer des restrictions strictes sur les coronavirus.

Les employés de l’État portant des combinaisons de matières dangereuses peuvent être vus dans la vidéo, prise le 7 novembre, traînant des habitants sur le trottoir avant de les frapper, dans la ville de Linyi, dans le sud de la province chinoise du Shandong, selon Viral Press.

Le département de police de Lanshan a déclaré que neuf des travailleurs de la pandémie avaient été arrêtés pour usage de “force excessive”.

“Les forces de sécurité publique réprimeront sévèrement les actes illégaux et criminels qui portent atteinte à la sécurité personnelle des citoyens et à d’autres droits et intérêts légitimes conformément à la loi, et n’épargneront aucun effort pour maintenir l’harmonie et la stabilité sociales”, a déclaré la police dans un communiqué. déclaration.

APRÈS QUE LES CAS DE COVID-19 ONT TRIPLÉ AU COURS DES VACANCES, LES VILLES CHINOISES IMPOSENT DE NOUVEAUX VERROUILLAGES

Bien que le reste du monde abandonne principalement les blocages de coronavirus, la Chine a continué d’appliquer des restrictions strictes de tolérance zéro dans de nombreuses régions du pays.

Les restrictions strictes ont déclenché des affrontements occasionnels entre les résidents et les responsables locaux du Parti communiste, qui sont menacés de sanctions si les cas signalés dans leurs zones de juridiction dépassent les niveaux jugés acceptables.

LA RÉCENTE PIC DANS LES CAS DE COVID-19 EN CHINE VOIT SHANGHAI PROMOUVOIR DE NOUVELLES DOSES DE Rappel À TRAVERS UNE PAILLE

Les résidents chinois ont utilisé les médias sociaux pour souligner la répression brutale à de nombreuses reprises, notamment en septembre, lorsque des vidéos virales ont montré des civils contraints de rester à l’intérieur de leurs habitations alors même qu’un tremblement de terre de 6,8 secouait la province chinoise du Sichuan.

Jeudi, la nouvelle haute instance dirigeante du pays a réaffirmé jeudi la politique COVID-19 “dynamique-zéro” de Pékin, affirmant que les mesures de prévention de l’épidémie ne devaient pas être assouplies, selon les médias d’Etat.

“Nous devons prendre des mesures plus résolues et décisives pour freiner la propagation de l’épidémie dès que possible et rétablir une production et une vie normales dès que possible”, a déclaré le Comité permanent du Politburo, selon l’agence de presse Xinhua.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.