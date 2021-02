TAIPEI, Taïwan (AP) – La Chine a donné une approbation plus large au vaccin contre le coronavirus Sinovac de fabrication nationale, élargissant ceux qui peuvent le recevoir au-delà des groupes à haut risque et prioritaires déjà autorisés dans le cadre d’une autorisation d’urgence.

Vendredi, les régulateurs ont donné une approbation conditionnelle pour le tir de Sinovac Biotech Ltd, CoronaVac, ouvrant la voie à une utilisation générale, a annoncé samedi la National Medical Products Administration dans un communiqué.

Le vaccin Sinovac a déjà été vendu dans au moins 10 autres pays et est administré à des personnes dans au moins cinq autres pays. En Chine, le tir a reçu une approbation d’urgence en juillet dernier, permettant à des personnes telles que des travailleurs médicaux et des employés d’entreprises publiques de le recevoir.

L’approbation conditionnelle signifie que le vaccin peut désormais être administré au grand public, même si la recherche est toujours en cours. L’entreprise sera tenue de soumettre des données de suivi ainsi que des rapports sur tout effet indésirable après la vente du vaccin sur le marché.

Il s’agit du deuxième vaccin fabriqué localement à recevoir une approbation conditionnelle. Pékin a autorisé le vaccin Sinopharm, propriété de l’État, en décembre.

La Chine a précédemment déclaré que tout vaccin COVID-19 serait gratuit pour son public, le gouvernement payant la facture. Sinovac a refusé de donner un chiffre pour le prix de chaque dose.

L’injection de Sinovac et celle de Sinopharm sont des vaccins inactivés à deux doses, reposant sur une technologie traditionnelle qui facilite le transport et le stockage des vaccins de Pfizer, qui nécessitent un stockage ultra-froid. Cela pourrait faire une différence pour les pays en développement qui ont moins de ressources.

Cependant, le vaccin de Sinovac a également fait l’objet d’un examen minutieux et de critiques pour son manque de transparence, en grande partie en raison des différentes données d’efficacité dans différents pays à travers le monde. Les responsables en Turquie, où une partie des essais cliniques de stade 3 ont été organisés, ont déclaré que le taux d’efficacité était de 91,25%.

Mais dans un essai beaucoup plus important au Brésil, les responsables ont initialement annoncé un taux d’efficacité de 78%, mais l’ont révisé à un peu plus de 50% après avoir inclus des infections légères. Le segment brésilien de l’essai a recruté 12 396 volontaires et enregistré 253 infections, a déclaré la société dans un communiqué vendredi.

Jusqu’à présent, la société n’a publié que les données de stade 1 et 2 pour son vaccin.

Les données complètes des essais cliniques pour les essais de stade 3 seront publiées plus tard dans une revue à comité de lecture, a déclaré Pearson Liu, porte-parole de la société.

Les autorités sanitaires mondiales ont déclaré que tout vaccin efficace à au moins 50% serait utile. Le vaccin antigrippal est généralement efficace à environ 50%. Les experts ont également déclaré qu’il était significatif que ceux qui tombent malades malgré la prise du vaccin soient encore moins susceptibles de souffrir de symptômes graves.

Ses essais cliniques de stade 3 ont eu lieu au Brésil, au Chili, en Indonésie et en Turquie, avec un total de 25 000 volontaires.