La Chine approuve un logiciel d’analyse des troubles du mouvement basé sur l’IA

NERVTEX, une société chinoise spécialisée dans le développement de thérapies numériques pour les troubles cérébraux, a obtenu l’approbation de l’Administration nationale chinoise des produits médicaux pour son logiciel d’analyse des troubles du mouvement alimenté par l’IA.

Appelé MoDAS (Movement Dysfunction Assessment Software), le logiciel en tant que dispositif médical utilise la vision par ordinateur et l’apprentissage en profondeur pour analyser les vidéos des mouvements d’un patient capturés via des téléphones mobiles. Il fournit ensuite des informations objectives et quantitatives sur le mouvement du patient pour soutenir le diagnostic et le traitement.

La société a mentionné que dans une étude clinique multicentrique de l’appareil à l’hôpital de Shanghai Changhai, le MoDAS a montré des résultats “très cohérents” avec les diagnostics des cliniciens.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Jusqu’à présent, la plupart des professionnels de la santé diagnostiquent et classent encore les troubles du mouvement, comme la maladie de Parkinson, par observation clinique.

Mais étant donné le vieillissement rapide de la population en Asie, associé à l’allocation limitée des ressources médicales et à la faible efficacité des méthodes actuelles de diagnostic et de traitement, il est désormais nécessaire de s’éloigner d’une approche aussi traditionnelle, selon NERVTEX.

“Les troubles du mouvement sont probablement l’une des premières maladies neurologiques à être découvertes et étudiées chez l’homme, mais leurs méthodes et outils d’évaluation des symptômes ont fait peu de progrès depuis tant d’années, ce qui limite dans une certaine mesure les progrès dans l’évaluation et le traitement des maladies, ainsi que développement de médicaments », a noté le Dr Zhou Dong, CMO de NERVTEX.

La société a donc développé MoDAS pour aider à soulager les médecins de l’observation et de l’évaluation chronophages des troubles du mouvement en rendant et en fournissant des données graphiques en temps réel. Il a également souligné qu’avec le logiciel d’analyse vidéo, les médecins n’ont plus besoin d’utiliser des dispositifs physiques qui interfèrent avec les mouvements d’un patient, affectant leur prise de décision clinique.

APERÇU DU MARCHÉ

Les technologies émergentes ont été appliquées au domaine de la médecine neurologique ces dernières années. Par exemple en Australie, des chercheurs de L’Université RMIT a développé un algorithme d’IA basé sur une application mobile qui analyse les changements dans la voix d’une personne pour dépister la maladie de Parkinson.

Au Royaume-Uni, Les chercheurs du Kings College de Londres testent le logiciel basé sur le jeu vidéo appelé Thymia pour détecter les premiers signes de déficience cognitive.

La stimulation cérébrale profonde a également été utilisée par Abbott pour traiter une zone du cerveau associée aux symptômes de la maladie de Parkinson.

Pendant ce temps, la start-up de données cérébrales Rune Labs des États-Unis a récemment obtenu l’approbation de la FDA Autorisation 510(k) d’utiliser son application StrivePD pour surveiller les symptômes de la maladie de Parkinson via l’Apple Watch.