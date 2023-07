La Chine approuve l’élargissement radical de la loi anti-espionnage

Une loi révisée élargissant considérablement la définition chinoise de l’espionnage est entrée en vigueur samedi, donnant à Pékin plus de pouvoir que jamais pour punir ce qu’il considère comme une menace à la sécurité nationale.

Le gouvernement, les analystes et les avocats des États-Unis affirment que les révisions de la loi anti-espionnage de Pékin sont vagues et donneront aux autorités plus de latitude pour mettre en œuvre une législation déjà opaque sur la sécurité nationale.

Initialement publiées pour commentaires publics en décembre 2022, les révisions ont été officiellement approuvées par le principal organe législatif chinois en avril.

La loi chinoise a déjà infligé des peines sévères aux personnes impliquées dans l’espionnage présumé, allant de la prison à vie à l’exécution dans les cas extrêmes.

En mai, un citoyen américain de 78 ans a été condamné à la prison à vie pour espionnage.

En vertu de la loi révisée, « s’appuyer sur des organisations d’espionnage et leurs agents » ainsi que l’obtention non autorisée de « documents, données, matériels et éléments liés à la sécurité et aux intérêts nationaux » peuvent constituer une infraction d’espionnage.

Pékin insiste sur le fait qu’il a le droit de « sauvegarder sa sécurité nationale par le biais de la législation » et dit qu’il « fera respecter l’État de droit ».

Mais les experts ont averti que les changements pourraient balayer ceux qui ont des liens même ténus avec des organisations accusées d’espionnage.

Ils se heurtent à un environnement déjà tendu pour les entreprises étrangères en Chine, à la suite de raids et d’interrogatoires du personnel de la société de diligence raisonnable Mintz Group et du géant du conseil Bain and Company cette année.

La nouvelle loi incarne une « approche pansociétale pour traiter tout ce qui présente un risque pour cette définition large de la sécurité nationale », a déclaré à l’AFP Jeremy Daum, chercheur principal au Paul Tsai China Center de Yale.

Daum a déclaré que la loi s’appuyait sur une tendance plus large de resserrement des contrôles depuis 2014, après l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping.

Mais sa définition vague de l’espionnage et de la sécurité nationale donne aux autorités une place plus large, a-t-il ajouté, et aura probablement un « effet dissuasif sur les citoyens chinois qui ont des contacts avec des étrangers et des organisations étrangères ».

Les nouvelles révisions ont ébouriffé les milieux d’affaires, les entreprises craignant un examen encore plus strict.

Les changements « ont soulevé des inquiétudes légitimes quant à la conduite de certaines activités commerciales de routine, qui risquent désormais d’être considérées comme de l’espionnage », a écrit Craig Allen, président du US-China Business Council, dans un blog récent.

« La confiance dans le marché chinois souffrira davantage si la loi est appliquée fréquemment et sans lien clair, étroit et direct avec des activités universellement reconnues comme de l’espionnage », a écrit Allen.

Des responsables diplomatiques de plusieurs pays ont également tiré la sonnette d’alarme avant les changements juridiques, exhortant les citoyens chinois à être vigilants.

Le département d’État américain a déclaré que la loi « étendra considérablement la portée de ce que (Pékin) considère comme des activités d’espionnage ».

Le porte-parole adjoint Vedant Patel a déclaré que Washington « continuerait à défendre les droits de l’homme et les questions d’état de droit et à promouvoir la responsabilité des activités répressives (de la Chine), ce qui bien sûr en serait une ».

Et le Centre national américain de contre-espionnage et de sécurité (NCSC) a averti vendredi que la loi donne à Pékin « des bases juridiques élargies pour accéder et contrôler les données détenues par des entreprises américaines en Chine ».

(AFP)