La Chine approuve l’acquisition par AMD du fabricant de FPGA Xilinx, sous certaines conditions

L’acquisition de Xilinx par AMD représentera un accord entièrement en actions de 35 milliards de dollars, l’un des plus importants de l’industrie des semi-conducteurs. Il a déjà reçu le feu vert des régulateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et dans d’autres régions.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, un Field-Programmable Gate Array (FPGA) est une puce dont la fonctionnalité n’est pas fixe mais peut être programmée pour effectuer une variété de tâches. Ils ont toutes sortes d’utilisations, par exemple, vous avez peut-être vu des consoles rétro basées sur FPGA – au lieu d’émuler les anciennes machines, une réplique du processeur et d’autres composants est créée dans le FPGA. Ils peuvent également être transformés en accélérateurs matériels pour tout, de l’apprentissage automatique à la mise en réseau, en passant par l’encodage vidéo, etc.

Il existe des entreprises en Chine qui fabriquent également des puces x86, y compris un coentreprise avec AMD qui a une licence pour construire des processeurs basés sur l’architecture Zen. Quoi qu’il en soit, la principale préoccupation de la Chine est que les FPGA Xilinx restent utilisables pour le marché local et que les ventes de produits Xilinx ne soient pas liées aux ventes de produits AMD.

AMD pense que Xilinx améliorera son portefeuille et le rendra plus compétitif

Les conditions étant qu’AMD assure « la flexibilité et la programmabilité des FPGA Xilinx » et « que leurs méthodes de développement soient compatibles avec les processeurs à base d’ARM ». Si vous vous demandez pourquoi c’est important, rappelez-vous que la Chine est profondément investie dans le développement de produits basés sur ARM.

En 2015, Intel a annoncé qu’il allait acquérir le fabricant de FPGA Altera, une décision qu’AMD a décidé de contrer en octobre 2020 avec l’acquisition de Xilinx. Cela a pris un certain temps, mais la Chine a donné son approbation à l’accord, avec certaines conditions.

