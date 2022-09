La Chine apprécie les relations avec l’ONU malgré les critiques sur les droits de l’homme

BEIJING (AP) – Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à New York lors de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies, la superpuissance montante chinoise se concentre également sur un autre organe des Nations Unies qui se réunit de l’autre côté de l’océan Atlantique à Genève.

Des diplomates chinois s’expriment et font pression sur d’autres lors d’une session en cours du Conseil des droits de l’homme pour contrecarrer un éventuel appel à un examen plus approfondi de ce qu’il appelle sa campagne anti-extrémisme au Xinjiang, à la suite d’un rapport de l’ONU sur les abus contre les Ouïghours et d’autres ethnies majoritairement musulmanes. groupes dans la région frontalière de l’ouest de la Chine.

Les réunions simultanées, de part et d’autre de l’Atlantique, illustrent l’approche divisée de la Chine vis-à-vis des Nations Unies et son influence mondiale croissante. Pékin se tourne vers l’ONU, où elle peut compter sur le soutien de pays avec lesquels elle s’est liée d’amitié et, dans de nombreux cas, a aidé financièrement, comme un contrepoids aux blocs dirigés par les États-Unis tels que le Groupe des Sept, qui sont devenus de plus en plus hostiles à la Chine.

“La Chine considère l’ONU comme un forum important qu’elle peut utiliser pour faire avancer ses intérêts et ses objectifs stratégiques et pour réformer l’ordre mondial”, a déclaré Helena Legarda de l’Institut Mercator pour les études chinoises à Berlin.

Tout en présentant les Nations Unies comme un modèle de multilatéralisme, la Chine rejette les critiques ou les décisions que le Parti communiste au pouvoir considère comme contraires à ses intérêts. Ses diplomates ont riposté au rapport publié le mois dernier par le bureau des droits de l’homme de l’ONU, faisant part de ses inquiétudes quant à d’éventuels “crimes contre l’humanité” au Xinjiang – promettant de suspendre la coopération avec le bureau et fustigeant ce qu’il a décrit comme un complot occidental visant à saper la montée en puissance de la Chine.

La Chine avait fait pression pour bloquer le rapport sur le Xinjiang, retardant sa publication de plus d’un an. En fin de compte, l’information est sortie – mais quelques minutes seulement avant que la chef des droits de l’homme de l’ONU Michelle Bachelet ne quitte ses fonctions.

Comme les États-Unis, la Chine se sent une certaine liberté d’ignorer les institutions de l’ONU quand elle le souhaite : l’administration Trump a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l’homme en 2018, les accusant de parti pris anti-israélien. L’administration Biden a fait un bond en arrière cette année et s’est donné pour priorité de défendre Israël dans l’organisme de 47 États membres.

Tout comme les États-Unis, la Chine tire parti de son influence pour arriver à ses fins – contrecarrant efficacement une enquête de l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies pour savoir si la Chine était le berceau de la pandémie de coronavirus.

Ken Roth, l’ancien directeur exécutif de Human Rights Watch, a déclaré que le président chinois Xi Jinping tentait de redéfinir ce que sont les droits de l’homme, en partie en faisant du développement économique un critère clé. La Chine, a déclaré Roth, “plus que tout autre gouvernement dans le passé, essaie de saper le système des droits de l’homme de l’ONU” – en faisant pression sur les responsables de l’ONU, en ripostant aux témoins et en essayant de soudoyer les gouvernements.

“L’une de leurs principales priorités en ce moment – peut-être après Taïwan – est d’éviter la condamnation du Conseil des droits de l’homme”, a déclaré Roth. L’île autonome de Taïwan est revendiquée par la Chine comme son territoire souverain, une question à propos de laquelle le gouvernement de Pékin est bruyant à l’échelle internationale.

Shi Yinhong, expert en relations internationales à l’Université Renmin en Chine, a déclaré que défendre le rôle de l’ONU dans le maintien de l’ordre international ne signifie pas que la Chine est d’accord avec tous les organes de l’ONU, citant l’étude sur les origines du COVID-19 et le récent rapport sur le Xinjiang.

“Lorsque le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme publie un tel rapport, aux yeux de la Chine, c’est la même chose que toutes les organisations dans le monde, qu’elles soient officielles ou privées, qui diffament la Chine”, a déclaré Shi.

Mais la Chine ne veut pas que son dépit envers le bureau des droits, qui relève du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, déborde sur ses relations approfondies avec d’autres parties de l’organisme mondial qui s’occupent des réfugiés, du climat, d’Internet, des satellites, du monde la faim, les armes atomiques, l’énergie et bien plus encore.

La Chine détient le pouvoir en tant que l’un des cinq membres du Conseil de sécurité disposant d’un droit de veto, l’aidant à établir des relations avec les États-Unis et d’autres qui avaient besoin du soutien de la Chine pour les résolutions passées sur l’Iran et la Corée du Nord.

Cette influence a quelque peu diminué avec la détérioration globale des relations américano-chinoises, a déclaré Shi. Par la suite, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution soutenue par les États-Unis en mai pour imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord.

Sous Xi, qui est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, la Chine a étendu très tôt son implication à l’ONU du développement principalement international aux questions politiques, de paix et de sécurité, a déclaré Legarda.

Elle a noté comment la Chine avait intégré ses concepts et son langage dans les résolutions de l’ONU et utilisé le système de l’ONU pour promouvoir une “Initiative de développement mondial” proposée par Xi dans une allocution vidéo à l’Assemblée générale de l’année dernière.

“Cela reflète la politique étrangère plus affirmée et ambitieuse de la Chine sous Xi”, a déclaré Legarda.

La Chine est entrée dans un vide diplomatique créé par un manque de leadership américain, a déclaré Daniel Warner, analyste politique basé à Genève. L’ancien président Donald Trump a évité de nombreuses institutions internationales, a déclaré Warner, et le successeur Joe Biden a été préoccupé par les problèmes nationaux.

Les Chinois occupent les postes les plus élevés dans trois des 18 agences spécialisées de l’ONU : l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation de développement industriel et l’Union internationale des télécommunications, où les États-Unis ont présenté un candidat pour succéder au chef sortant Houlin Zhao. Un responsable chinois a dirigé l’Organisation de l’aviation civile internationale jusqu’à l’année dernière.

Pour la Chine, c’est une question de prestige autant que d’influence, a déclaré Warner.

“Les États-Unis et les pays occidentaux ont été très impliqués dans les premières Nations Unies”, a-t-il déclaré. « La Chine ne veut pas avoir ce genre de leadership. Ils ne parlent pas de valeurs libérales, mais ils veulent s’assurer que leurs intérêts sont défendus dans le système onusien.

Les diplomates chinois ont mené une déclaration conjointe – qui, selon eux, était soutenue par 30 pays, dont la Russie, la Corée du Nord, l’Arabie saoudite et le Venezuela – qui a fustigé la “désinformation” derrière le rapport de l’ONU sur le Xinjiang et les “conclusions erronées” qui y sont tirées. Et l’ambassadeur de Chine à Genève a déclaré que Pékin ne pouvait plus coopérer avec le bureau des droits de l’homme, sans préciser comment.

Sarah Brooks, experte de la Chine au sein du groupe de défense de la Société internationale des droits de l’homme à Genève, a déclaré que la Chine pourrait suspendre son financement pour le bureau – qui s’est récemment élevé à 800 000 dollars par an, bien moins que les pays occidentaux qui donnent des dizaines de millions.

Pourtant, Brooks a déclaré que ce serait un “coup dur” si le financement de la Chine devait s’arrêter, en partie parce que de nombreux pays apprécient et soutiennent les causes pour lesquelles Pékin aide à payer.

“L’optique est vraiment dommageable”, a-t-elle déclaré. “Vous avez un pays qui dit : ‘Salut, je veux être responsable, mais j’ai la peau si fine… Je vais quand même m’en prendre à l’organisation qui l’a rédigé.'”

Keaten a rapporté de Genève. Edith M. Lederer des Nations Unies a contribué à ce rapport.

Ken Moritsugu et Jamey Keaten, Associated Press