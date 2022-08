La Chine “apprécie hautement” la position de Poutine sur le voyage de Pelosi à Taiwan – News 24

Les critiques du Kremlin à l’encontre du représentant américain prouvent que les liens entre Moscou et Pékin sont solides, selon la Chine

Chine « apprécie grandement » Remarques critiques du président russe Vladimir Poutine à propos de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi “provocant” visite à Taïwan, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin.

Wang a noté que la position de Poutine reflétait la coopération stratégique de haut niveau entre la Chine et la Russie et était une manifestation de la “soutien mutuel cohérent et ferme” des deux pays sur des questions liées aux intérêts nationaux clés de l’autre.

Le porte-parole a également souligné qu’après le voyage de Pelosi à Taipei, plus de 170 pays ont réitéré leur engagement envers le principe “Une seule Chine” et ont soutenu Pékin dans ses tentatives de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine.

La déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères intervient après que Poutine a critiqué la visite de Pelosi à Taiwan comme étant un “provocation soigneusement planifiée” lors de la 10e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale mardi.

Le président russe a laissé entendre que le voyage de l’orateur faisait partie de la stratégie délibérée de Washington visant à déstabiliser la situation dans la région Asie-Pacifique et il était “pas seulement un voyage d’un politicien irresponsable individuel, mais une démonstration éhontée d’irrespect envers la souveraineté d’un autre pays.”















Poutine a également noté que Western « élites mondialistes » utilisaient de telles provocations pour détourner l’attention de leurs propres citoyens des problèmes socio-économiques aigus et reporter leurs propres échecs sur des pays comme la Russie et la Chine. Le président a ajouté que Moscou et Pékin défendaient leur propre point de vue en construisant une politique de développement souveraine, qui ne se soumet pas aux diktats des élites supranationales.



Plus tôt ce mois-ci, Pelosi, 82 ans, est devenue le plus haut responsable américain à visiter l’île autonome de Taiwan depuis 1997 malgré les multiples avertissements de Pékin.

La Chine a réagi à la visite de l’orateur en organisant des exercices militaires « sans précédent » dans le détroit de Taiwan. Il a imposé des restrictions commerciales à Taipei, sanctionné Pelosi et sa famille et rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis dans un certain nombre de domaines clés, notamment le changement climatique, la sécurité maritime, ainsi que d’autres secteurs militaires.

Pékin considère Taïwan comme un territoire chinois souverain. Depuis 1949, l’île est dirigée par des nationalistes qui ont fui le continent avec l’aide des États-Unis après avoir perdu la guerre civile chinoise au profit des communistes. Les États-Unis reconnaissent officiellement, mais n’approuvent pas, la souveraineté de la Chine sur Taiwan. Bien que les législateurs et les responsables américains se rendent régulièrement sur l’île, Pékin considère les visites de personnalités américaines plus importantes comme des approbations tacites de l’indépendance taïwanaise.