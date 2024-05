La Chine appelle le Japon et la Corée du Sud à rejeter le « protectionnisme »

Le Premier ministre chinois Li Qiang s’est déclaré opposé à transformer les questions économiques et commerciales en « jeux politiques ou en questions de sécurité ». Les médias d’État chinois ont rapportéalors qu’il rencontrait le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol.

Li a déclaré que les trois pays devraient se considérer comme « des partenaires et des opportunités de développement ». a rapporté Xinhua.

Il s’agit du neuvième sommet trilatéral de ce type entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, mais le premier depuis plus de quatre ans alors qu’ils cherchent à revigorer les liens économiques et sécuritaires.

Dans un déclaration commune Publié après le sommet, les trois dirigeants ont convenu d' »institutionnaliser » la coopération tripartite en organisant régulièrement des sommets trilatéraux et des réunions ministérielles.

Ils ont également convenu de poursuivre les négociations pour « accélérer les négociations » en vue d’un accord de libre-échange visant à être « équitable, complet, de haute qualité et mutuellement bénéfique ».

Le sommet était essentiel pour stabiliser les relations entre les trois pays, même s’il ne « se transforme pas en une sorte d’initiative concrète », a déclaré Stephen Nagy, professeur à l’Université chrétienne internationale de Tokyo.

La Chine veut détourner la Corée du Sud et le Japon des initiatives mises sur la table par les États-Unis, a-t-il déclaré lundi à « Capital Connection » de CNBC.

« Sous la direction du président Biden, il y a eu un énorme succès en termes de rapprochement entre Séoul, Tokyo et Washington grâce aux principes de Camp David », a-t-il déclaré, ajoutant que la Chine se méfie de cette coopération et souhaite créer un « coin » entre les États-Unis, la Corée du Sud et la Corée du Sud. Japon.