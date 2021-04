« Nous considérons Bitcoin et Stablecoin comme des actifs cryptographiques … Ce sont des alternatives d’investissement », a déclaré dimanche Li Bo, vice-gouverneur de la PBOC, lors d’un panel organisé par CNBC au Boao Forum for Asia.

Les derniers commentaires de Li mettent en évidence un changement de ton potentiel par rapport à la PBOC.

Flex Yang, PDG et fondateur de Babel Finance, a qualifié les commentaires de « progressistes » dans une interview accordée à CNBC lundi. Babel Finance est une société de services financiers cryptographiques.

« Je pense que c’est assez important et est certainement différent de leurs déclarations ou positions précédentes sur les crypto-monnaies publiques », a déclaré à CNBC Vijay Ayyar, responsable du développement commercial de la bourse de crypto-monnaie Luno.

Bitcoin semble être devenu plus courant dans le monde financier et a suscité l’intérêt des investisseurs institutionnels. De grandes entreprises telles que Tesla et Square aux États-Unis ont acheté de grosses sommes de bitcoin. Le prix du bitcoin a augmenté de 95% cette année et la semaine dernière, la crypto-monnaie a atteint un record au-dessus de 64000 $.

Ce sommet historique a coïncidé avec la cotation directe de l’échange de crypto-monnaie Coinbase, qu’un investisseur a qualifié de «tournant» pour l’industrie.

« Les gouvernements se rendent compte qu’il s’agit d’une classe d’actifs viable et établie, mais en croissance, et doivent la réglementer. La Chine réglementant la crypto serait un autre coup de pouce massif pour l’industrie en Chine et dans le monde », a déclaré Ayyar, parlant de la motivation derrière la PBOC changement de ton.

La Chine travaille sur sa propre monnaie numérique appelée le yuan numérique. Ce n’est pas une crypto-monnaie et c’est différent du bitcoin. Il sera délivré par la PBOC. L’objectif est de remplacer les espèces et les pièces en circulation.

La Chine a effectué un certain nombre de tests avec la monnaie numérique dans les grandes villes et Li a déclaré que la banque centrale pourrait tester le yuan numérique avec des visiteurs étrangers aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022.