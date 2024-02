La Chine appelle Israël à mettre fin dès que possible à ses opérations militaires à Gaza

Des responsables des États-Unis, de l’Égypte, d’Israël et du Qatar se sont réunis mardi au Caire pour tenter de parvenir à un accord sur une trêve à Gaza, alors que les appels se multipliaient pour qu’Israël retienne son assaut prévu contre la ville la plus méridionale de l’enclave, peuplée de plus d’un million de personnes déplacées.

Rafah, dont la population d’avant-guerre était d’environ 300 000 habitants, croule sous les sans-abri vivant dans des camps de tentes et des abris de fortune qui ont fui les bombardements israéliens dans les zones plus au nord de Gaza pendant plus de quatre mois de guerre.

Israël affirme vouloir chasser les militants du Hamas des cachettes de Rafah et libérer les otages israéliens qui y sont détenus, et envisage d’évacuer les civils palestiniens piégés. Mais aucun plan n’a été présenté et les agences humanitaires affirment que les déplacés n’ont nulle part où aller dans ce territoire dévasté.

Les chars israéliens ont bombardé le secteur est de Rafah pendant la nuit, provoquant une vague de panique, ont déclaré les habitants.

Ils ont déclaré que les personnes déplacées – des dizaines jusqu’à présent – ​​avaient commencé à quitter Rafah après les bombardements et les frappes aériennes israéliennes de ces derniers jours.

« J’ai fui Al-Maghazi, je suis venue à Rafah, et me voici de retour à Al-Maghazi », a déclaré Nahla Jarwan, faisant référence au camp de réfugiés côtier qu’elle a fui plus tôt dans le conflit.

“La nuit dernière à Rafah a été très difficile. Nous retournons à Al-Maghazi par peur – nous avons été déplacés d’une zone à une autre. Espérons que la zone d’Al-Maghazi sera sûre, si Dieu le veut.” Mais elle a ajouté : “Où que nous allions, il n’y a aucune sécurité”.

Les responsables de la santé à Gaza ont annoncé 133 nouveaux décès palestiniens au cours des dernières 24 heures, portant le total à 28 473 tués et 68 146 blessés depuis le 7 octobre, lorsque 1 200 personnes ont été tuées dans un déchaînement du Hamas à travers la frontière avec Israël, déclenchant la guerre.

De nombreuses autres personnes seraient enterrées sous les décombres de bâtiments détruits dans la bande de Gaza, densément peuplée, dont une grande partie est en ruines. Les réserves de nourriture, d’eau et d’autres produits essentiels s’épuisent et les maladies se propagent.

Environ la moitié des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont désormais entassés à Rafah.

“Depuis qu’Israël a annoncé qu’il allait bientôt envahir Rafah…, nous lisons nos dernières prières chaque soir. Chaque soir, nous nous disons adieu les uns aux autres ainsi qu’à nos proches à l’extérieur de Rafah”, a déclaré Aya, 30 ans, qui vit dans une tente avec sa mère. , grand-mère et cinq frères et sœurs.

CESSEZ-LE-FEU ET OTAGES

Au Caire, des efforts renouvelés étaient en cours pour obtenir une trêve dans une guerre dont les conséquences se sont répercutées sur tout le Moyen-Orient. Le journal égyptien Al Qahera News, lié à l’État, a déclaré que des pourparlers avaient commencé entre des responsables américains, qatariens, égyptiens et israéliens.

“Les parties recherchent une formule qui sera acceptable pour le Hamas, qui affirme qu’il n’est possible de signer un accord que s’il est basé sur l’engagement israélien de mettre fin à sa guerre et de retirer ses forces de Gaza”, a déclaré un responsable palestinien. Reuters.

Le responsable a déclaré que le Hamas avait déclaré aux participants qu’il ne faisait pas confiance à Israël pour ne pas reprendre la guerre si les otages israéliens détenus par les militants palestiniens étaient libérés.

Les otages ont été capturés lors du raid du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre. Assurer leur retour est une priorité pour le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, ainsi que l’anéantissement du Hamas, qui gouverne ce petit territoire côtier.

Un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a blâmé Israël pour le manque de progrès dans les efforts de paix jusqu’à présent. Il y a eu une trêve jusqu’à présent, d’une durée d’une semaine fin novembre.

Il n’y a eu aucun commentaire de la part d’Israël sur l’état des pourparlers. Il affirme qu’il essaie de minimiser les morts civiles et que les combattants du Hamas se cachent parmi les civils, ce que le groupe nie.

« PRESQUE INVIVABLE »

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui se rendra en Israël mercredi, a déclaré à propos de Rafah qu’Israël avait le droit de se défendre contre le terrorisme, mais cela ne signifiait pas expulser la population.

L’Afrique du Sud a demandé mardi à la Cour mondiale d’examiner si le projet israélien d’étendre son offensive sur Rafah nécessitait des mesures d’urgence supplémentaires pour sauvegarder les droits des Palestiniens.

Dans une affaire intentée par l’Afrique du Sud, la Cour internationale de Justice a ordonné le mois dernier à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher ses troupes de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza. Israël nie avoir commis un génocide et a demandé au tribunal de rejeter catégoriquement l’affaire.

Le gouvernement de Pretoria a exprimé sa crainte qu’une offensive n’entraîne davantage de morts, de dégâts et de destructions à grande échelle.

Juliette Touma, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, a déclaré qu’elle n’avait été informée d’aucun plan d’évacuation israélien pour Rafah et qu’elle n’en faisait pas partie.

“Où allez-vous évacuer les gens, car aucun endroit n’est sûr dans la bande de Gaza, le nord est détruit, criblé d’armes non explosées, c’est pratiquement invivable”, a-t-elle demandé.

Le bureau humanitaire de l’ONU a également déclaré qu’il ne participerait à aucune évacuation forcée.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi que Washington travaillait sur un accord d’otages pour ramener un calme “immédiat et durable” à Gaza pendant au moins six semaines.

Biden a exhorté Israël à s’abstenir de lancer une offensive sur Rafah sans un plan viable pour protéger les civils.

Lors de la dernière effusion de sang, l’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient tué des dizaines de combattants palestiniens lors d’affrontements dans le sud et le centre de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré qu’une frappe israélienne contre une maison du camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de Gaza, avait tué 16 Palestiniens du jour au lendemain. Ils ont déclaré qu’une autre frappe aérienne contre une voiture dans la ville de Gaza, plus tard mardi, avait tué six personnes, dont des enfants.