La Chine appelle au calme après que les États-Unis ont abattu un ballon espion présumé

La Chine a qualifié le ballon de “dirigeable civil sans pilote” et a déclaré qu’il effectuait principalement des recherches météorologiques avant qu’il ne soit dévié.

Blinken devait initialement se rendre à Pékin dimanche et lundi, bien que les États-Unis aient fourni peu de détails officiels et que la partie chinoise n’ait jamais confirmé le voyage. L’armée américaine a abattu le ballon au cours du week-end.

Elle a répété que l’événement était accidentel, mais met les États-Unis à l’épreuve pour savoir comment ils peuvent gérer les crises et stabiliser les relations américano-chinoises. Mao a réitéré les appels de la Chine au “respect mutuel, à la coexistence pacifique et à la coopération gagnant-gagnant” dans les relations bilatérales.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao, a souligné la nature accidentelle de la trajectoire de vol du ballon et a déclaré que la Chine avait perdu le contrôle d’autres véhicules de ce type, selon sa séance de questions-réponses lundi avec des journalistes.

Les projets de visite de Blinken à Pékin ont été annoncés en novembre après que le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden ont eu leur première rencontre en personne sous l’administration Biden.

La nouvelle de la réunion et les attentes selon lesquelles Blinken se rendrait à Pékin avaient accru les espoirs d’une plus grande stabilité dans les relations tendues entre les États-Unis et la Chine.

Avant la visite de Blinken, Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré aux journalistes jeudi que l’un des objectifs des conversations de haut niveau avec Pékin était la “gestion responsable” de la relation bilatérale “la plus importante” au monde. Ces pourparlers, a-t-il ajouté, visent à garantir que “la concurrence ne dégénère pas en conflit”.