La Chine appelle au calme alors que la querelle de “ballons de surveillance” avec les États-Unis s’approfondit

L’histoire des “ballons espions”

Les ballons espions ne sont pas nouveaux – les primitifs remontent à des siècles, mais ils sont devenus plus utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Des responsables de l’administration ont déclaré vendredi qu’il y avait eu d’autres incidents similaires de ballons espions chinois, l’un d’entre eux affirmant que cela s’était produit deux fois sous l’administration Trump mais n’avait jamais été rendu public.

Au Pentagone, Ryder a confirmé qu’il y avait eu d’autres incidents où des ballons se sont approchés ou ont traversé la frontière américaine, mais lui et d’autres conviennent que ce qui rend cela différent, c’est la durée pendant laquelle il a été au-dessus du territoire américain et à quelle distance dans le pays il pénétré.

Craig Singleton, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que des ballons de surveillance chinois avaient été aperçus à de nombreuses reprises au cours des cinq dernières années dans différentes parties du Pacifique, y compris des installations militaires américaines proches de la zone sensible à Hawaï. Les gonflables à haute altitude, a-t-il dit, servent de plates-formes à faible coût pour collecter des renseignements et certains pourraient être utilisés pour détecter des missiles hypersoniques.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a lancé des milliers de ballons à hydrogène transportant des bombes, et des centaines se sont retrouvés aux États-Unis et au Canada. La plupart étaient inefficaces, mais un était mortel. En mai 1945, six civils sont morts lorsqu’ils ont trouvé l’un des ballons au sol dans l’Oregon, et il a explosé.

Au lendemain de la guerre, l’effort de ballon de l’Amérique a enflammé les histoires et les traditions extraterrestres liées à Roswell, au Nouveau-Mexique.

Selon des documents de recherche et des études militaires, les États-Unis ont commencé à utiliser des trains géants de ballons et de capteurs qui étaient enchaînés et s’étendaient sur plus de 600 pieds dans le cadre d’un premier effort pour détecter les lancements de missiles soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. Ils l’ont appelé Projet Mogul.

L’un des trains de ballons s’est écrasé sur l’aérodrome de l’armée de Roswell en 1947, et le personnel de l’armée de l’air qui n’était pas au courant du programme a trouvé des débris. L’équipement expérimental inhabituel a rendu difficile l’identification, laissant les aviateurs avec des questions sans réponse qui, au fil du temps – aidés par des passionnés d’OVNI – ont pris une vie propre. La réponse simple, selon les rapports militaires, était juste au-dessus des montagnes de Sacramento sur le site de lancement du projet Mogul à Alamogordo.

En 2015, un dirigeable de surveillance sans pilote de l’armée s’est détaché de son amarrage à Aberdeen Proving Ground dans le Maryland et a flotté au-dessus de la Pennsylvanie pendant des heures avec deux avions de combat sur sa queue, déclenchant des pannes de courant alors qu’il traînait son attache sur les lignes électriques. Alors que les habitants restaient bouche bée, le dirigeable de 240 pieds est tombé en morceaux dans la campagne de Muncy, en Pennsylvanie. Il avait encore de l’hélium dans le nez lorsqu’il est tombé, et la police d’État a utilisé des fusils de chasse – environ 100 coups – pour le dégonfler.