La Chine appelle à un accord ambitieux et pragmatique sur la biodiversité

La Chine mènera des pourparlers pour garantir un nouveau pacte mondial “ambitieux et pragmatique” pour préserver la biodiversité lors d’une réunion de l’ONU qui débutera la semaine prochaine, mais la mise en œuvre de l’accord reste le plus grand défi, ont déclaré lundi des responsables chinois.

Des représentants de près de 200 pays se réuniront à Montréal le 5 décembre pour fixer un “cadre post-2020” pour protéger les habitats et les écosystèmes et assurer l’utilisation durable et équitable des ressources biologiques.

Zhou Guomei, chef du département international du ministère de l’Environnement, a déclaré aux journalistes que les négociations jusqu’à présent n’avaient pas été « simples », mais axées sur un accord ambitieux qui était « également pragmatique, équilibré, faisable et réalisable ».

LIRE | Crises jumelles : les experts disent que la nature et le climat ne peuvent pas être cloisonnés

Prévue à l’origine pour se tenir dans la ville de Kunming, dans le sud-ouest de la Chine, la réunion, connue sous le nom de COP15, a été déplacée cette année en raison de restrictions strictes en matière de zéro COVID. La Chine continuera à exercer la présidence.

Lors de la première phase des pourparlers de l’année dernière, plus de 100 nations ont signé la “Déclaration de Kunming” pour une action urgente visant à inclure la protection de la biodiversité dans tous les secteurs de l’économie mondiale. Mais ils ont été incapables de parvenir à un consensus sur des questions telles que le financement de la conservation dans les pays les plus pauvres.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des défis et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Zhou a déclaré qu’il y avait encore des divergences sur un certain nombre de questions, et que le succès dépendrait d’un mécanisme de mise en œuvre pour la mobilisation des ressources et du soutien financier.

Un précédent pacte de biodiversité signé à Aichi, au Japon, en 2010, fixait 20 objectifs pour tenter de ralentir la perte de biodiversité d’ici 2020. Aucun de ces objectifs n’a été pleinement atteint.

Les pays doivent “considérer pleinement” la possibilité d’atteindre de nouveaux objectifs, a déclaré Cui Shuhong, chef du département de l’écologie naturelle du ministère.

“Nous devons tirer pleinement parti de l’expérience et des enseignements tirés de la mise en œuvre des objectifs d’Aichi, non seulement pour renforcer l’ambition et la confiance dans la conservation de la biodiversité mondiale, mais aussi pour être terre-à-terre et réaliste”, a-t-il ajouté.