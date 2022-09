La Chine appelle à des pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie alors que Poutine lance une mobilisation militaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine a appelé mercredi l’Ukraine et la Russie à lancer des pourparlers de paix quelques heures seulement après que le président russe Vladimir Poutine a intensifié la guerre en mobilisant des conscrits pour se joindre au combat.

“Nous appelons les parties concernées à résoudre le problème par le dialogue et la négociation et à trouver une solution qui réponde aux préoccupations légitimes de sécurité de toutes les parties”, a déclaré aux journalistes le ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin. “Nous espérons également que la communauté internationale créera les conditions et l’espace pour cela.”

BIDEN DANS LE DISCOURS DE L’ONU ACCUSE LA RUSSIE DE VIOLATION « EXTRÊMEMENT IMPORTANTE » DE LA CHARTE INTERNATIONALE

Les commentaires de Wenbin ont fait écho aux points de discussion que Pékin a lancés depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a près de sept mois, accusant l’Occident de prolonger la guerre en ne prenant pas au sérieux les prétendues préoccupations de sécurité de la Russie.

Interrogé sur la position de la Chine concernant l’annonce par la Russie cette semaine de son intention d’organiser des “référendums” sur l’annexion d’au moins quatre régions d’Ukraine, dont les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson, Wenbin a déclaré que la position de Pékin était “cohérente et claire”.

“Nous pensons que tous les pays méritent le respect de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, que les buts et principes de la Charte des Nations Unies doivent être respectés, que les préoccupations légitimes de sécurité de tout pays doivent être prises au sérieux”, a-t-il ajouté.

POUTINE LANCE LA CONSCRIPTION POUR RENFORCER L’INVASION MILITAIRE ALORS QUE L’UKRAINE MONTE UNE CONTRE-OFFENSIVE

La Chine a toujours refusé de condamner la guerre de la Russie et a appelé la communauté internationale à « prendre au sérieux » les préoccupations de sécurité exprimées par la Russie, en particulier en ce qui concerne l’OTAN.

Poutine a tenté de justifier son “opération militaire spéciale” en Ukraine en affirmant qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire pour s’assurer que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN, qu’il considère comme une menace principale pour la Russie.

Le président Biden a invalidé ces affirmations mercredi lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, déclarant : “Personne n’a menacé la Russie et personne d’autre que la Russie n’a cherché le conflit”.

“Les propres mots de Poutine rendent son véritable objectif indubitable”, a déclaré Biden. “Juste avant son invasion, Poutine a affirmé et je cite : ‘L’Ukraine a été créée par la Russie et n’a jamais eu un véritable État.'”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde mercredi contre l’expansion des relations entre la Russie et la Chine au milieu de la guerre en Ukraine, et a déclaré que la menace qu’elle représente pour les pays occidentaux se “rapproche”.

“La Chine devient une partie de plus en plus importante de l’environnement de sécurité auquel nous devons répondre”, a-t-il déclaré. “Cela accroît l’importance pour les alliés de l’OTAN de se tenir ensemble et de réaliser que la Chine fait partie des défis de sécurité auxquels nous devons faire face aujourd’hui et à l’avenir.”