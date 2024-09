La Chine annonce une forte augmentation de l’âge de la retraite – médias – RT World News

Cette augmentation pouvant aller jusqu’à cinq ans viserait à répondre à la pression exercée par le vieillissement de la population du pays.

Le gouvernement chinois a approuvé un plan visant à relever l’âge de la retraite afin de faire face au vieillissement de la population, selon les médias locaux. L’âge de départ à la retraite actuel du pays est parmi les plus bas au monde.

La nouvelle politique a été adoptée vendredi par le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Ce changement, qui s’étalera sur 15 ans à compter de janvier, portera l’âge de la retraite des hommes de 60 à 63 ans. Le seuil pour les employées de bureau passera de 55 à 58 ans, tandis que les ouvrières, qui pouvaient auparavant prendre leur retraite à 50 ans, devront désormais attendre 55 ans.

La randonnée vise à « s’adapter à la nouvelle situation de développement démographique de la Chine et développer et utiliser pleinement les ressources humaines », le comité aurait déclaré.

Selon Reuters, le ministre chinois des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, Wang Xiaoping, a déclaré vendredi que le changement serait mis en œuvre sur une base flexible et volontaire, notant que les employés auront la possibilité de prendre leur retraite plus tôt ou de prolonger leur retraite pour une période allant jusqu’à trois ans.

L’ajustement de l’âge de la retraite est le premier en Chine depuis 1978. Il est basé sur une espérance de vie moyenne plus longue, des années de scolarité plus longues, la structure démographique actuelle et l’amélioration des conditions de santé, a indiqué le comité.

L’espérance de vie en Chine est passée à 78 ans en 2023, contre environ 44 ans en 1960. Elle devrait dépasser 80 ans d’ici 2050.















Les décideurs politiques envisagent depuis longtemps de modifier l’âge de la retraite, mais les tentatives précédentes se sont heurtées à l’opposition du public.

En attendant, cette mesure pourrait aider l’économie en atténuant l’impact de la diminution de la main-d’œuvre, selon les rapports. Les statistiques officielles montrent que le nombre de personnes en âge de travailler (entre 16 et 59 ans) dans le pays a diminué de 40 millions en un peu plus d’une décennie, pour atteindre 879 millions en 2020.

L’Académie chinoise des sciences aurait averti que le système de retraite du pays pourrait être à court d’argent d’ici 2035. Le relèvement de l’âge de la retraite pourrait soulager une partie de cette pression en retardant les versements, ont affirmé certains médias.



« Cela se produit partout » Yanzhong Huang, chercheur principal en santé mondiale au Council on Foreign Relations, a déclaré à AP. « Mais en Chine, où la population âgée est importante, le défi est bien plus grand », il a souligné.