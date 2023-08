La Chine annonce une baisse des prix à la consommation plus faible que prévu

Une baisse de 26 % en glissement annuel des prix du porc, un aliment de base en Chine, a contribué à la baisse globale de l’IPC en juillet. Les prix du tourisme ont augmenté de 13,1 % par rapport à il y a un an.

L’IPC de base, qui exclut les prix des aliments et de l’énergie, a augmenté de 0,8 % par rapport à il y a un an – le plus élevé depuis janvier, selon les données officielles accessibles via Wind Information.

Les prix à la production augmenteront probablement d’une année sur l’autre avant l’indice des prix à la consommation, a déclaré Bruce Pang, économiste en chef et responsable de la recherche pour la Grande Chine chez JLL.

Il s’attend à ce que les prix à la consommation soient encore tirés vers le bas dans les mois à venir par la baisse des prix du porc et un effet de base élevé, tandis que l’IPC de base pourrait augmenter progressivement.