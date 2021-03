La Chine annonce un objectif de croissance économique de plus de 6% et des plans technologiques

BEIJING (AP) – Le leader chinois n ° 2 a annoncé vendredi un objectif de croissance économique saine et prévoit de rendre ce pays autonome en technologie au milieu des tensions avec Washington et l’Europe sur le commerce, Hong Kong et les droits de l’homme.

Le Parti communiste au pouvoir vise une croissance «supérieure à 6%» alors que la deuxième économie mondiale rebondit du coronavirus, a déclaré le Premier ministre Li Keqiang dans un discours prononcé devant la législature de cérémonie chinoise. Quelque 3 000 délégués se sont réunis pour sa réunion annuelle de deux semaines, l’événement politique le plus médiatisé de l’année, sous des contrôles de sécurité et antivirus intenses.

Le parti est en train de passer de la lutte contre le virus qui est apparu dans le centre de la Chine à la fin de 2019 à son objectif à plus long terme de devenir un concurrent mondial dans les technologies rentables, notamment les télécommunications, l’énergie propre et les voitures électriques.

La réunion de l’APN se concentre généralement sur les problèmes nationaux, mais est de plus en plus éclipsée par la géopolitique alors que le gouvernement du président Xi Jinping poursuit des politiques commerciales et stratégiques plus affirmées à l’étranger, réprime la dissidence dans son pays et fait face à des critiques sur son traitement de Hong Kong et des minorités ethniques.

Vendredi également, le gouvernement a annoncé une augmentation de 6,8% des dépenses militaires à 1,4 billion de yuans (217 milliards de dollars) alors que la Chine est confrontée à des tensions avec l’Inde et d’autres voisins sur des revendications territoriales conflictuelles et des ambitions pour égaler les États-Unis et la Russie en missiles balistiques, chasseurs furtifs et d’autres technologies d’armes.

Ce chiffre dans un rapport budgétaire publié pendant que Li parlait est inférieur aux augmentations à deux chiffres des années précédentes, mais dépasse la croissance économique et constitue une hausse marquée en termes réels à un moment où l’inflation est proche de zéro. Les analystes étrangers affirment que les dépenses militaires totales sont jusqu’à 40% de plus que le chiffre rapporté, qui est le deuxième plus élevé au monde après les États-Unis.

La Chine est devenue la seule grande économie à croître l’année dernière, enregistrant une faible expansion de 2,3% sur plusieurs décennies après avoir fermé la plupart de ses industries pour lutter contre le virus. La croissance s’est accélérée pour atteindre 6,5% par rapport à un an plus tôt au dernier trimestre de 2020, tandis que les États-Unis, l’Europe et le Japon étaient aux prises avec de nouvelles épidémies de virus.

Li s’est engagé à «travailler plus rapidement pour améliorer notre capacité scientifique et technologique stratégique», considérée par les dirigeants communistes comme une voie vers la prospérité, l’autonomie stratégique et l’influence mondiale. Ces plans sont menacés par des conflits avec Washington sur la technologie et la sécurité qui ont incité le président de l’époque, Donald Trump, à imposer des sanctions à des entreprises, notamment le géant des équipements de télécommunications Huawei, la première marque technologique mondiale de Chine.

Selon le dernier plan de développement quinquennal du parti au pouvoir, les efforts visant à faire de la Chine une «puissance technologique» autonome sont la première priorité économique de cette année.

Le parti voit « l’autosuffisance scientifique et technologique comme un soutien stratégique au développement national », a déclaré Li.

Le Premier ministre a averti qu’il existe des «liens faibles» non spécifiés dans le travail de lutte contre les virus et a déclaré que les fondements de la reprise économique «doivent être davantage consolidés».

Li a promis de poursuivre le «développement vert» à la suite de la promesse de Xi, l’an dernier, de garantir un pic des émissions de carbone de la Chine d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Cela nécessitera une forte augmentation des énergies propres et renouvelables dans une économie qui tire 60% de son électricité. charbon et est la plus grande source mondiale de pollution industrielle qui change le climat.

«Nous accélérerons la transition du modèle de croissance chinois vers un modèle de développement vert et favoriserons à la fois une croissance économique de haute qualité et une protection de l’environnement de haut niveau», a déclaré Li. Il a promis de réduire les émissions de carbone et la consommation d’énergie par unité de production économique.

Le Premier ministre a déclaré que Pékin «améliorerait les systèmes pertinents» à Hong Kong «pour sauvegarder la sécurité nationale», mais n’a donné aucun détail sur les changements possibles dans le territoire, où le parti au pouvoir resserre le contrôle à la suite des manifestations pro-démocratie. Le parti a profité de la session législative de l’année dernière pour imposer une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en vertu de laquelle des dizaines d’activistes ont été arrêtés.

« Nous nous protégerons résolument contre et dissuaderons l’ingérence des forces extérieures dans les affaires de Hong Kong », a déclaré le Premier ministre.

Un porte-parole de la législature, Zhang Yesui, a déclaré jeudi qu’il envisagerait des changements non spécifiés pour soutenir «les patriotes au pouvoir à Hong Kong», alimentant les craintes que Pékin envisage d’exclure les voix de l’opposition du processus politique de la ville.

Les spéculations se sont concentrées sur la possibilité de réaffecter les voix dans le comité de 1 200 membres qui sélectionne le dirigeant de Hong Kong pour exclure le petit nombre de conseillers locaux élus.

Li a répété les promesses officielles de promouvoir «une croissance pacifique des relations» avec Taiwan, mais n’a annoncé aucune initiative en faveur de l’île autonome qui s’est séparée du continent en 1949 à la suite d’une guerre civile. Pékin revendique Taiwan comme son territoire et a menacé d’envahir s’il tente pour officialiser son indépendance de facto. Li a déclaré que le continent «dissuaderait résolument» toute activité «visant à« l’indépendance de Taiwan »».

La réunion législative de cette année se tient principalement par des liens vidéo pour séparer les dirigeants chinois, les délégués et les rapports en tant que mesure antivirus. La réunion de l’année dernière a été reportée de mars à mai en raison de l’épidémie. L’agence de presse officielle Xinhua a déclaré que la décision de respecter le calendrier cette année montre que la vie économique et politique «revient à la normale».

Le parti au pouvoir a annoncé plus tôt qu’il avait atteint son objectif de doubler la production économique par rapport aux niveaux de 2010 l’an dernier, ce qui nécessitait une croissance annuelle de 7%. Xi a parlé de doubler à nouveau la production d’ici 2035, ce qui impliquerait une croissance annuelle d’environ 5%, toujours parmi les plus élevées de toutes les grandes économies.

Le désir du parti au pouvoir pour la prospérité produite par la concurrence du libre marché se heurte à son insistance à jouer un rôle dominant dans l’économie et à réduire la dépendance à l’égard des autres pays.

Le Premier ministre a déclaré que Pékin encouragera les dépenses de consommation en électroménagers, voitures et autres articles coûteux pour aider à nourrir une croissance économique autonome et à réduire la dépendance à l’égard des exportations et des investissements.

Li a déclaré que le parti au pouvoir favorisera le développement des véhicules électriques chinois en construisant plus de bornes de recharge et en accélérant le développement du recyclage des batteries. La Chine est le plus grand marché mondial des véhicules électriques, représentant environ la moitié des ventes mondiales.

Pékin encouragera la «circulation intérieure», a déclaré Li, faisant référence à la pression officielle exercée sur les industries pour qu’elles utilisent davantage de composants et de technologies fournis par la Chine et dépendent moins des intrants des États-Unis, d’Europe et des fournisseurs asiatiques, même lorsque cela augmente les coûts.

Cet accent sur l’autosuffisance a alimenté les craintes que le monde ne se divise en sphères industrielles américaines, chinoises et autres avec des technologies incompatibles, moins de concurrence et des coûts plus élevés.

L’objectif de «les dissocier de la technologie étrangère et des chaînes d’approvisionnement» est «plus susceptible de nuire à la productivité que de l’aider» et rendra plus difficile l’atteinte de l’objectif 2035, a déclaré Mark Williams de Capital Economics dans un rapport cette semaine.