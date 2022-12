La Chine annonce un assouplissement national des restrictions de Covid

La Chine a annoncé mercredi un assouplissement national des restrictions de Covid à la suite de protestations contre la stratégie radicale qui s’est transformée en appels à de plus grandes libertés politiques.

La colère suscitée par la politique zéro Covid de la Chine – qui impliquait des verrouillages de masse, des tests constants et des quarantaines même pour les personnes qui ne sont pas infectées – a alimenté des troubles sans précédent depuis les manifestations pro-démocratie de 1989.

Selon les nouvelles directives annoncées par la Commission nationale de la santé, la fréquence et la portée des tests PCR – longtemps un pilier fastidieux de la vie en Chine zéro-Covid – seront réduites.

Les verrouillages seront également réduits et les personnes atteintes de cas de Covid non graves pourront s’isoler chez elles au lieu d’installations gouvernementales centralisées.

Et les gens ne seront plus tenus de montrer un code sanitaire vert sur leur téléphone pour entrer dans les bâtiments et espaces publics, à l’exception des “maisons de retraite, établissements médicaux, crèches, collèges et lycées”.

Les nouvelles règles suppriment les quarantaines forcées pour les personnes sans symptômes ou avec des cas bénins.

“Les personnes infectées asymptomatiques et les cas bénins éligibles à l’isolement à domicile sont généralement isolés à domicile, ou ils peuvent choisir volontairement l’isolement centralisé pour le traitement”, indiquent les nouvelles règles.

“Les tests PCR de masse ne sont effectués que dans les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite et les unités de travail à haut risque; la portée et la fréquence des tests PCR doivent être encore réduites”, ont-ils ajouté.

“Les personnes voyageant à travers les provinces n’ont pas besoin de fournir un résultat de test de 48 heures et n’ont pas besoin de tester à leur arrivée.”

La Chine accélérera également la vaccination des personnes âgées, a déclaré le NHC, longtemps considéré comme un obstacle majeur à l’assouplissement de l’approche de non-tolérance de Pékin envers Covid.

De rares manifestations contre la stratégie zéro Covid du Parti communiste au pouvoir ont éclaté à travers la Chine à la fin du mois dernier.

Ils se sont étendus à des appels à plus de libertés politiques, certains appelant même à la démission du président Xi Jinping.

Les autorités ont réprimé les efforts de protestation ultérieurs tout en assouplissant un certain nombre de restrictions, certaines villes chinoises annulant provisoirement les tests de masse et limitant les déplacements.

La capitale Pékin, où de nombreuses entreprises ont entièrement rouvert, a déclaré cette semaine que les navetteurs n’étaient plus tenus de montrer un test de virus négatif effectué dans les 48 heures pour utiliser les transports en commun.

Le centre financier de Shanghai – qui a subi une fermeture brutale de deux mois cette année – a annoncé les mêmes règles, les résidents pouvant entrer dans des lieux extérieurs tels que des parcs et des attractions touristiques sans test récent.

Et autrefois dominés par une couverture catastrophique des dangers du virus et des scènes de chaos pandémique à l’étranger, les médias chinois étroitement contrôlés ont radicalement changé de ton pour soutenir une tentative de s’éloigner du zéro-Covid.

La souche Omicron prédominante n’est “pas du tout comme la variante Delta de l’année dernière”, a déclaré le professeur de médecine basé à Guangzhou, Chong Yutian, dans un article publié par le China Youth Daily, dirigé par le Parti communiste.

“Après l’infection par la variante Omicron, la grande majorité n’aura aucun symptôme ou des symptômes légers, et très peu continueront à avoir des symptômes graves, c’est déjà largement connu”, a-t-il assuré aux lecteurs.

Mais les analystes de la société japonaise Nomura ont calculé lundi que 53 villes – qui abritent près d’un tiers de la population chinoise – avaient encore des restrictions en place.

L’annonce de mercredi est intervenue quelques heures après que le gouvernement a publié de nouvelles données montrant les impacts économiques paralysants du zéro-Covid.

Les importations et les exportations ont plongé en novembre à des niveaux jamais vus depuis début 2020.

Les importations en novembre ont chuté de 10,6% en glissement annuel, la plus forte baisse depuis mai 2020, selon l’Administration générale des douanes. Les exportations ont chuté de 8,7 % au cours de la même période.