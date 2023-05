La Chine annonce son intention d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2030

La Chine prévoit d’atterrir des astronautes sur la Lune avant 2030, donnant les signaux les plus clairs à ce jour sur ses ambitions d’étendre la présence du pays dans l’espace – et de créer une nouvelle sphère de rivalité avec les États-Unis.

La Chine a clairement exprimé ses ambitions lundi, lorsque Lin Xiqiang, directeur adjoint de l’Agence spatiale chinoise habitée, a fixé un délai de 2030 pour faire de même et a présenté des plans de recherche scientifique et technique là-bas.

« Les objectifs généraux sont de réaliser le premier atterrissage habité de la Chine sur la Lune avant 2030, de mener des explorations scientifiques et des démonstrations technologiques connexes sur la surface lunaire, de développer un système de navette et un système de séjour à court terme pour les équipages, et de développer des tests intégrés homme-robot. et d’autres technologies clés », a déclaré Lin lors d’une conférence de presse au centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, lundi.

« Nos astronautes marcheront sur la lune, collecteront des échantillons autour du site d’atterrissage et effectueront des recherches in situ. Cela conduira nos missions habitées de l’orbite terrestre basse à l’espace lointain et aidera à approfondir les connaissances de l’humanité sur l’origine et l’évolution de la lune et du système solaire », a-t-il déclaré, selon les médias d’État lors de la conférence de presse.