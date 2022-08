La Chine annonce qu’elle participera à des exercices militaires conjoints avec la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère chinois de la Défense a annoncé mercredi que son Armée populaire de libération (APL) participerait à des exercices militaires avec les forces armées russes dans l’Extrême-Orient russe.

“Selon le plan annuel de coopération entre les forces armées des deux pays et les accords des parties, l’APL allouera et enverra bientôt une partie des forces en Russie pour participer aux exercices Vostok-2022”, a déclaré le ministère chinois de la Défense. dit dans un communiqué.

Les exercices Vostok sont une opportunité pour la Chine et la Russie de coopérer militairement à la lumière de l’invasion russe de l’Ukraine et d’une éventuelle action chinoise contre Taïwan.

Selon le ministère russe de la Défense, les exercices impliqueront “13 terrains d’entraînement du district militaire oriental, auxquels participeront également les troupes des forces aéroportées, de l’aviation de transport à longue portée et militaire, ainsi que des militaires étrangers”.

La Chine est un acheteur fiable d’équipements militaires russes depuis les années 1990, les ventes à la Chine représentant 25 à 50 % des ventes militaires russes à l’étranger. Les relations entre les deux pays ont parfois été tendues car la Russie a par le passé accusé les Chinois de voler la propriété intellectuelle, mais même avec ces différends, les parties se sont rapprochées et les exercices militaires conjoints se sont poursuivis.

LES ÉTATS-UNIS EFFECTUENT UN TEST ICBM APRÈS AVOIR RETARDÉ LES TENSIONS AVEC LA CHINE

L’experte en renseignement stratégique Rebekah Koffler a déclaré à Fox News Digital : “Bien que cet exercice militaire fasse partie du cycle annuel d’entraînement bilatéral Russie-Chine, le fait que Poutine ait décidé de s’en tenir au calendrier alors même que ses forces sont au milieu d’un conflit actif en Ukraine est remarquable.”

“Les relations entre la Russie et la Chine, sous la direction de leurs collègues autoritaires Xi Jinping et Vladimir Poutine, se sont de plus en plus rapprochées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie”, a déclaré Koffler, un ancien officier du renseignement de la DIA, à Fox News Digital.

TAÏWAN ACCUSE LA CHINE D’ENVOYER 17 AVIONS DE CHASSE À TRAVERS LA LIGNE MÉDIANE DU DÉTROIT

« La Russie et la Chine considèrent les États-Unis comme leur principal adversaire et s’apprêtent à contester la projection de puissance américaine à l’Est alors que les tensions américano-chinoises à propos de Taïwan s’intensifient », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les derniers exercices militaires Vostok ont ​​eu lieu en 2018 et ont été rejoints par la Mongolie et la Chine, marquant la première participation de pays extérieurs à l’ancien bloc soviétique. Près de 300 000 soldats y ont participé en plus de 36 000 véhicules, 1 000 avions et 80 navires de guerre, le plus grand depuis l’époque de l’Union soviétique.

Les exercices devraient avoir lieu entre le 30 août et le 5 septembre. Les autres pays participants sont l’Inde, la Biélorussie et le Tadjikistan.